Ну як грохнулась, було 11 - стало 9%... Це ще не кредо з їхніми 0.01% річних на ВСІ вклади.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 бер, 2022 17:14
Re: monobank
Додано: Чет 17 бер, 2022 18:20
Re: monobank
Додано: Чет 17 бер, 2022 20:12
Додано: Чет 17 бер, 2022 20:35
Re: monobank
А моню ещё можно пополнять валютой? А то на сайте универсал банка в разделе отделения пусто
Додано: Чет 17 бер, 2022 21:15
Re: monobank
Что у мони по каникулам,февраль нужно закрывать?
Додано: Чет 17 бер, 2022 21:30
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