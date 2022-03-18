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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
6
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 17:14

Re: monobank

  greenozon написав:гривня теж грохнулась вниз

Ну як грохнулась, було 11 - стало 9%... Це ще не кредо з їхніми 0.01% річних на ВСІ вклади.
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 18:20

Re: monobank

  M-Audio написав:А что с тумбами ibox?

Сьогодні поповнював - без проблем і миттєво!
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 20:12

  nighthawk5 написав:
  greenozon написав:гривня теж грохнулась вниз

Ну як грохнулась, було 11 - стало 9%... Це ще не кредо з їхніми 0.01% річних на ВСІ вклади.

було 12 вроде как
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 20:35

Re: monobank

А моню ещё можно пополнять валютой? А то на сайте универсал банка в разделе отделения пусто
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 21:15

Re: monobank

Что у мони по каникулам,февраль нужно закрывать?
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 21:30

  PUnder написав:А моню ещё можно пополнять валютой? А то на сайте универсал банка в разделе отделения пусто

Пошукайте А-Банк поблизу.
klug
 
Повідомлень: 6731
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 07:08

Подскажите, пожалуйста, здесь как-то оформляются дополнительные карты на другое лицо? Если да, то к каким картам это можно сделать, и, главное - как?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:09

Re: monobank

  M-Audio написав:Подскажите, пожалуйста, здесь как-то оформляются дополнительные карты на другое лицо? Если да, то к каким картам это можно сделать, и, главное - как?


Вроде нет такого в монобанке. Это банк в смартфоне - другое лицо должно быть со смартфоном и приложением монобанка и ему полагается завести свой счет-карту в монобанке.
vpchelko
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  #<1 ... 35363738
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