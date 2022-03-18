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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 бер, 2022 17:14
greenozon написав:
гривня теж грохнулась вниз
Ну як грохнулась, було 11 - стало 9%... Це ще не кредо з їхніми 0.01% річних на ВСІ вклади.
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nighthawk5
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Додано: Чет 17 бер, 2022 18:20
M-Audio написав:
А что с тумбами ibox?
Сьогодні поповнював - без проблем і миттєво!
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Додано: Чет 17 бер, 2022 20:12
nighthawk5 написав: greenozon написав:
гривня теж грохнулась вниз
Ну як грохнулась, було 11 - стало 9%... Це ще не кредо з їхніми 0.01% річних на ВСІ вклади.
було 12 вроде как
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andreyiskra
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Додано: Чет 17 бер, 2022 20:35
А моню ещё можно пополнять валютой? А то на сайте универсал банка в разделе отделения пусто
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PUnder
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Додано: Чет 17 бер, 2022 21:15
Что у мони по каникулам,февраль нужно закрывать?
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mihasik
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Додано: Чет 17 бер, 2022 21:30
PUnder написав:
А моню ещё можно пополнять валютой? А то на сайте универсал банка в разделе отделения пусто
Пошукайте А-Банк поблизу.
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klug
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 07:08
Подскажите, пожалуйста, здесь как-то оформляются дополнительные карты на другое лицо? Если да, то к каким картам это можно сделать, и, главное - как?
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M-Audio
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:09
M-Audio написав:
Подскажите, пожалуйста, здесь как-то оформляются дополнительные карты на другое лицо? Если да, то к каким картам это можно сделать, и, главное - как?
Вроде нет такого в монобанке. Это банк в смартфоне - другое лицо должно быть со смартфоном и приложением монобанка и ему полагается завести свой счет-карту в монобанке.
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vpchelko
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 22:40
mihasik написав:
Что у мони по каникулам,февраль нужно закрывать?
У меня в приложении пишет "погасить до конца марта".
У жены - "погасить до конца апреля".
Правда, у меня есть непогашенная оплата частями. Может из-за этого.
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Driver
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 23:32
Driver написав: mihasik написав:
Что у мони по каникулам,февраль нужно закрывать?
У меня в приложении пишет "погасить до конца марта".
У жены - "погасить до конца апреля".
Правда, у меня есть непогашенная оплата частями. Может из-за этого.
не - меня тоже до конца марта висит (оплат частями нет)
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ol_zy
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