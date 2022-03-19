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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
6
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 13:54

...
Востаннє редагувалось yuraes в Суб 19 бер, 2022 13:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 13:57

  mihasik написав:Что у мони по каникулам,февраль нужно закрывать?

Ніяких кредитних канікул.
Монобанк,навіть в умовах військового стану,нарахує відсотків.
yuraes
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 15:08

  yuraes написав:
  mihasik написав:Что у мони по каникулам,февраль нужно закрывать?

Ніяких кредитних канікул.
Монобанк,навіть в умовах військового стану,нарахує відсотків.

Тобто,тільки мін.платіж недостатньо закинути, треба гасити те що пишуть?...
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 15:58

Так
melkh
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