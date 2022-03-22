|
|
|
monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 бер, 2022 13:54
...
Востаннє редагувалось yuraes
в Суб 19 бер, 2022 13:59, всього редагувалось 1 раз.
-
yuraes
-
-
- Повідомлень: 173
- З нами з: 11.12.12
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 бер, 2022 13:57
mihasik написав:
Что у мони по каникулам,февраль нужно закрывать?
Ніяких кредитних канікул.
Монобанк,навіть в умовах військового стану,нарахує відсотків.
-
yuraes
-
-
- Повідомлень: 173
- З нами з: 11.12.12
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 бер, 2022 15:08
yuraes написав: mihasik написав:
Что у мони по каникулам,февраль нужно закрывать?
Ніяких кредитних канікул.
Монобанк,навіть в умовах військового стану,нарахує відсотків.
Тобто,тільки мін.платіж недостатньо закинути, треба гасити те що пишуть?...
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 1119
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 бер, 2022 15:58
Так
-
melkh
-
-
- Повідомлень: 653
- З нами з: 14.07.10
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 бер, 2022 16:18
Додаток недоступний для входу, причини — "Щось пішло не так..." або "Forbidden".
-
042013
-
-
- Повідомлень: 63
- З нами з: 22.07.18
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 бер, 2022 16:36
042013 написав:Додаток недоступний для входу, причини — "Щось пішло не так..." або "Forbidden".
Працює.
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 458
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 бер, 2022 20:49
042013 написав:
Додаток недоступний для входу, причини — "Щось пішло не так..." або "Forbidden".
Горох пише, що коти мігрують на захід і від того трохи хворіють https://t.me/OGoMono/828
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6744
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 916 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 бер, 2022 10:27
более 10 дней назад подал заявку на получение 6500 в дие. Денег так и нет.
у родственника на приват деньги пришли через 5 дней
поддержка говорит что дело именно в банке.
Что происходит с моно???
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 581
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 бер, 2022 12:02
Олежан написав:
более 10 дней назад подал заявку на получение 6500 в дие. Денег так и нет.
у родственника на приват деньги пришли через 5 дней
поддержка говорит что дело именно в банке.
Что происходит с моно???
Українська правда пише що виплати почалися лише відучора... https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/22/684460/
Ну і одночасно усі отримати не можуть. Потрібен час.
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 103
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 бер, 2022 12:09
Вчора отримав 6500
-
Golf_streem
-
-
- Повідомлень: 255
- З нами з: 06.08.20
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|