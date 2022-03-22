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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

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monobank 4.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 13:54

...
Востаннє редагувалось yuraes в Суб 19 бер, 2022 13:59, всього редагувалось 1 раз.
yuraes
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 13:57

  mihasik написав:Что у мони по каникулам,февраль нужно закрывать?

Ніяких кредитних канікул.
Монобанк,навіть в умовах військового стану,нарахує відсотків.
yuraes
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 15:08

  yuraes написав:
  mihasik написав:Что у мони по каникулам,февраль нужно закрывать?

Ніяких кредитних канікул.
Монобанк,навіть в умовах військового стану,нарахує відсотків.

Тобто,тільки мін.платіж недостатньо закинути, треба гасити те що пишуть?...
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 15:58

Так
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 16:18

Додаток недоступний для входу, причини — "Щось пішло не так..." або "Forbidden".
042013
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 16:36

Re: monobank

042013 написав:Додаток недоступний для входу, причини — "Щось пішло не так..." або "Forbidden".
Працює.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 20:49

  042013 написав:Додаток недоступний для входу, причини — "Щось пішло не так..." або "Forbidden".

Горох пише, що коти мігрують на захід і від того трохи хворіють https://t.me/OGoMono/828
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 10:27

Re: monobank

более 10 дней назад подал заявку на получение 6500 в дие. Денег так и нет.
у родственника на приват деньги пришли через 5 дней

поддержка говорит что дело именно в банке.
Что происходит с моно???
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 12:02

  Олежан написав:более 10 дней назад подал заявку на получение 6500 в дие. Денег так и нет.
у родственника на приват деньги пришли через 5 дней

поддержка говорит что дело именно в банке.
Что происходит с моно???

Українська правда пише що виплати почалися лише відучора... https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/22/684460/
Ну і одночасно усі отримати не можуть. Потрібен час.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 12:09

Re: monobank

Вчора отримав 6500
Golf_streem
 
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  #<1 ... 36373839
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