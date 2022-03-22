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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 бер, 2022 21:23
Почему то mono не дает выводить на wise. Согласно постановлению НБУ от 21.03 можно выводить 100000 грн в месяц, другие банки позволяют. Поддержка сделала сталартную отписку....военное время.....
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Skeptic
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