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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 бер, 2022 21:23
wise
Почему то mono не дает выводить на wise. Согласно постановлению НБУ от 21.03 можно выводить 100000 грн в месяц, другие банки позволяют. Поддержка сделала сталартную отписку....военное время.....
Додано: Сер 23 бер, 2022 08:49
Додано: Сер 23 бер, 2022 10:03
Re: monobank
6500 на моно так и не приходят
говнобанк какой то
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