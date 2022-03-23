RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 21:23

wise

Почему то mono не дает выводить на wise. Согласно постановлению НБУ от 21.03 можно выводить 100000 грн в месяц, другие банки позволяют. Поддержка сделала сталартную отписку....военное время.....
Skeptic
 
Повідомлень: 13
З нами з: 28.10.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 08:49

  Skeptic написав: Согласно постановлению НБУ от 21.03 можно выводить 100000 грн в месяц, другие банки позволяют.


"Другие" - это кто? Можно в личку, плиз.
jay2004
 
Повідомлень: 3167
З нами з: 19.02.09
Подякував: 90 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 10:03

Re: monobank

6500 на моно так и не приходят
говнобанк какой то
Олежан
 
Повідомлень: 582
З нами з: 01.12.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 37383940
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Asdушный і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (393)
23.03.2022 10:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.