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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 бер, 2022 21:23
Почему то mono не дает выводить на wise. Согласно постановлению НБУ от 21.03 можно выводить 100000 грн в месяц, другие банки позволяют. Поддержка сделала сталартную отписку....военное время.....
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Skeptic
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Додано: Сер 23 бер, 2022 08:49
Skeptic написав:
Согласно постановлению НБУ от 21.03 можно выводить 100000 грн в месяц, другие банки позволяют.
"Другие" - это кто? Можно в личку, плиз.
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jay2004
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Додано: Сер 23 бер, 2022 10:03
6500 на моно так и не приходят
говнобанк какой то
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Олежан
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Додано: Сер 23 бер, 2022 10:14
Олежан написав:
6500 на моно так и не приходят
говнобанк какой то
Всё пришло. Вчера и сегодня.
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ramzes4
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Додано: Сер 23 бер, 2022 10:48
Тигипич проявил смекалку :
З 23 березня клієнти «monobank» можуть знімати готівку у касах «ТАСКОМБАНК». Для зняття готівки необхідно надати паспорт (чи інший документ, що посвідчує особу) та картку. Ліміт зняття готівки — 100 000₴ на добу, а тариф становить 1.5% від суми зняття.
PS между прочим, можно загнать на пачку УНИ привата и снимать , пока не устанет рука.
Уни - собственний средства - комис 0.
Любая Уни как с кр лимитом, так и без оного.
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Goodman
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Додано: Сер 23 бер, 2022 10:54
ramzes4 написав: Олежан написав:
6500 на моно так и не приходят
говнобанк какой то
Всё пришло. Вчера и сегодня.
не бреши. поддержка говорит что вообще на банк не заходило
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Олежан
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Додано: Сер 23 бер, 2022 10:58
Олежан написав:
не бреши. поддержка говорит что вообще на банк не заходило
Хватит панику разводить. Тоже вчера пришло, почитай хоть пару страниц выше
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arkavs
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Додано: Сер 23 бер, 2022 10:58
Goodman написав:
PS между прочим, можно загнать на пачку УНИ привата и снимать , пока не устанет рука.
Так есть же ограничение же НБУ - до 100к налички в сутки.
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ingtrans
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Додано: Сер 23 бер, 2022 11:00
Олежан написав:
не бреши. поддержка говорит что вообще на банк не заходило
опануй себе, 10 РОБОЧИХ ДНІВ ,
відкидай 7,8 і дві пари вихідних.
подавав в перших хвилях - прийшло тільки ВЧОРА ЗРАНКУ
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Goodman
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Додано: Сер 23 бер, 2022 11:02
ingtrans написав:
Так есть же ограничение же НБУ - до 100к налички в сутки.
Приват декламирует 60К с банкомата , ето пусть 10 часов , разговор о том , что не бросать деньги в топку комиссии .
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Goodman
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