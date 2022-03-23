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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041>

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monobank 4.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 21:23

wise

Почему то mono не дает выводить на wise. Согласно постановлению НБУ от 21.03 можно выводить 100000 грн в месяц, другие банки позволяют. Поддержка сделала сталартную отписку....военное время.....
Skeptic
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 08:49

  Skeptic написав: Согласно постановлению НБУ от 21.03 можно выводить 100000 грн в месяц, другие банки позволяют.


"Другие" - это кто? Можно в личку, плиз.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 10:03

Re: monobank

6500 на моно так и не приходят
говнобанк какой то
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 10:14

  Олежан написав:6500 на моно так и не приходят
говнобанк какой то

Всё пришло. Вчера и сегодня.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 10:48

Тигипич проявил смекалку :

З 23 березня клієнти «monobank» можуть знімати готівку у касах «ТАСКОМБАНК». Для зняття готівки необхідно надати паспорт (чи інший документ, що посвідчує особу) та картку. Ліміт зняття готівки — 100 000₴ на добу, а тариф становить 1.5% від суми зняття.

PS между прочим, можно загнать на пачку УНИ привата и снимать , пока не устанет рука.
Уни - собственний средства - комис 0.
Любая Уни как с кр лимитом, так и без оного.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 10:54

  ramzes4 написав:
  Олежан написав:6500 на моно так и не приходят
говнобанк какой то

Всё пришло. Вчера и сегодня.

не бреши. поддержка говорит что вообще на банк не заходило
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 10:58

  Олежан написав:не бреши. поддержка говорит что вообще на банк не заходило

Хватит панику разводить. Тоже вчера пришло, почитай хоть пару страниц выше
arkavs
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 10:58

Re: monobank

  Goodman написав:PS между прочим, можно загнать на пачку УНИ привата и снимать , пока не устанет рука.

Так есть же ограничение же НБУ - до 100к налички в сутки.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 11:00

Re: monobank

  Олежан написав:не бреши. поддержка говорит что вообще на банк не заходило
опануй себе, 10 РОБОЧИХ ДНІВ ,

відкидай 7,8 і дві пари вихідних.
подавав в перших хвилях - прийшло тільки ВЧОРА ЗРАНКУ
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 11:02

Re: monobank

  ingtrans написав:Так есть же ограничение же НБУ - до 100к налички в сутки.
Приват декламирует 60К с банкомата , ето пусть 10 часов , разговор о том , что не бросать деньги в топку комиссии .
Goodman
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