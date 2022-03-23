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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 бер, 2022 11:02
Олежан написав: ramzes4 написав: Олежан написав:
6500 на моно так и не приходят
говнобанк какой то
Всё пришло. Вчера и сегодня.
не бреши. поддержка говорит что вообще на банк не заходило
Я тоже вру? Сегодня зашло
Заявка подавалась в первый же день.
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WallNutPen
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Додано: Сер 23 бер, 2022 11:06
Goodman написав: Олежан написав:
не бреши. поддержка говорит что вообще на банк не заходило
опануй себе, 10 РОБОЧИХ ДНІВ ,
відкидай 7,8 і дві пари вихідних.
подавав в перших хвилях - прийшло тільки ВЧОРА ЗРАНКУ
я подал заявку 8 марта
может вместе посчитаем сколько дней прошло РАБОЧИХ?
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Олежан
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Додано: Сер 23 бер, 2022 12:44
Там по фамилиям приходит. В порядке очереди. У меня на С, позавчера зашло. У кого последние буквы, тому позже.
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mihasik
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Додано: Сер 23 бер, 2022 12:56
mihasik написав:
Там по фамилиям приходит. В порядке очереди. У меня на С, позавчера зашло. У кого последние буквы, тому позже.
у меня буква фамилии значительно раньше вашей
но глухо как в танке
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Олежан
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Додано: Сер 23 бер, 2022 13:28
Олежан написав: mihasik написав:
Там по фамилиям приходит. В порядке очереди. У меня на С, позавчера зашло. У кого последние буквы, тому позже.
у меня буква фамилии значительно раньше вашей
но глухо как в танке
В первый карантин, по алфавиту, приходы сходились. Сейчас, значит, другой алгоритм.
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mihasik
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