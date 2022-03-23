Я тоже вру? Сегодня зашло
Заявка подавалась в первый же день.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 бер, 2022 11:02
Додано: Сер 23 бер, 2022 11:06
Додано: Сер 23 бер, 2022 12:44
Там по фамилиям приходит. В порядке очереди. У меня на С, позавчера зашло. У кого последние буквы, тому позже.
Додано: Сер 23 бер, 2022 12:56
Додано: Сер 23 бер, 2022 13:28
Додано: Сер 23 бер, 2022 17:18
Слухайте, ну так, може, ви не втрачали роботу???!
Чи, може, ви знаходитесь не в тих регіонах, які визначені як такі, де ведуться бойові дії, і тільки в яких людям надається така допомога?
А то таке, умовний ґазда з Чернівців як мав роботу, так і має, як не воював, так і не воює, здає там хатки переселенцям, і ще й має наглість подавати заявку на допомогу.
Я не кажу, що цим ґаздою ви і є, я лиш про те, що якщо не прийшло - значить, або ще не дійшла черга, або ж ви не проходите по якомусь із пунктів - не безробітний, і знаходитесь не в регіоні ведення бойових дій.
Які всі пафосні, як вимагати від держави, так перші, а як платити податки, так в Кіпр.
Додано: Сер 23 бер, 2022 17:52
Вы похоже не в теме. Нет обязательного условия утрата работы. Этот параметр никак не контролируется. Контролируемых условий только два - человек должен быть из региона где ведутся боевые действия и за него должен был в 4 квартале платиться единый взнос (или должна быть подана отчётность если фоп). Из наемных работников убирается госслужба, бюджетники и сотрудники фонда соцстраха - всем остальным помощь платится вне зависимости от его реального трудоустройства на данный момент.
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