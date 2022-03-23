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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

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monobank 4.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 11:02

  Олежан написав:
  ramzes4 написав:
  Олежан написав:6500 на моно так и не приходят
говнобанк какой то

Всё пришло. Вчера и сегодня.

не бреши. поддержка говорит что вообще на банк не заходило

Я тоже вру? Сегодня зашло
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Заявка подавалась в первый же день.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 11:06

  Goodman написав:
  Олежан написав:не бреши. поддержка говорит что вообще на банк не заходило
опануй себе, 10 РОБОЧИХ ДНІВ ,

відкидай 7,8 і дві пари вихідних.
подавав в перших хвилях - прийшло тільки ВЧОРА ЗРАНКУ

я подал заявку 8 марта
может вместе посчитаем сколько дней прошло РАБОЧИХ?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 12:44

Там по фамилиям приходит. В порядке очереди. У меня на С, позавчера зашло. У кого последние буквы, тому позже.
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 12:56

  mihasik написав:Там по фамилиям приходит. В порядке очереди. У меня на С, позавчера зашло. У кого последние буквы, тому позже.

у меня буква фамилии значительно раньше вашей
но глухо как в танке
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 13:28

  Олежан написав:
  mihasik написав:Там по фамилиям приходит. В порядке очереди. У меня на С, позавчера зашло. У кого последние буквы, тому позже.

у меня буква фамилии значительно раньше вашей
но глухо как в танке

В первый карантин, по алфавиту, приходы сходились. Сейчас, значит, другой алгоритм.
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 17:18

  Олежан написав:у меня буква фамилии значительно раньше вашей
но глухо как в танке


Слухайте, ну так, може, ви не втрачали роботу???!

Чи, може, ви знаходитесь не в тих регіонах, які визначені як такі, де ведуться бойові дії, і тільки в яких людям надається така допомога?

А то таке, умовний ґазда з Чернівців як мав роботу, так і має, як не воював, так і не воює, здає там хатки переселенцям, і ще й має наглість подавати заявку на допомогу.
Я не кажу, що цим ґаздою ви і є, я лиш про те, що якщо не прийшло - значить, або ще не дійшла черга, або ж ви не проходите по якомусь із пунктів - не безробітний, і знаходитесь не в регіоні ведення бойових дій.

Які всі пафосні, як вимагати від держави, так перші, а як платити податки, так в Кіпр.
042013
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 17:52

  042013 написав:
  Олежан написав:у меня буква фамилии значительно раньше вашей
но глухо как в танке


Слухайте, ну так, може, ви не втрачали роботу???!

Вы похоже не в теме. Нет обязательного условия утрата работы. Этот параметр никак не контролируется. Контролируемых условий только два - человек должен быть из региона где ведутся боевые действия и за него должен был в 4 квартале платиться единый взнос (или должна быть подана отчётность если фоп). Из наемных работников убирается госслужба, бюджетники и сотрудники фонда соцстраха - всем остальным помощь платится вне зависимости от его реального трудоустройства на данный момент.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 19:22

Re: monobank

  Олежан написав:я подал заявку 8 марта
может вместе посчитаем сколько дней прошло РАБОЧИХ?

предлагаю заместо меня обратится в службу цифровой трансформации, госказначейство , госбюджет. На каждую область и на каждий срез по зачислениям свои сроки - о рабочих днях не моя видумка. Если ДИЯ одобрила - деньги прийдут.
Goodman
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  #<1 ... 38394041
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