Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / monobank monobank + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 39404142 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 4.2 5 13 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 23% 3 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 4 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 46% 6 Всього голосів : 13 Додано: Сер 23 бер, 2022 21:11 Моня как всегда :( Моня в своем репертуаре. У меня вчера депо в евро закончился. Накануне начал зондировать как забрать. Заказать выдачу можно на отделение универсала в Днепре и пару отделений абанка во Львове. На местный абанк заказать валюту моня не может. Но если на месте валюта будет то вклад выдадут. Даже с карты. Комис якобы ноль. Договорился с местным абанком как только будут евро меня наберут. Утром звонок евро можно забрать. Пытаюсь разорвать депо а приложение пишет что выдача с карты будет с комисом. Пишу в поддержку как так, вы же писали без комиса. А они ой у нас сегодня все поменялось и выдача валюты с карты опять 0.9%. Хорошо я депо не разорвал вчера и сегодня смог получить не с карты а именно с депо. Но моня в очередной раз проявил свою неклиенториентированность.

Предвидя вопрос зачем было открывать тут депо в евро - это был остаток валютной карты после поездки прошлой осенью за границу. Снять кроме как через депо не получалось. Но тут тоже оказалась засада. WallNutPen Повідомлень: 111 З нами з: 08.06.20 Подякував: 9 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 бер, 2022 21:24 WallNutPen написав: Моня в своем репертуаре. У меня вчера депо в евро закончился. Накануне начал зондировать как забрать. Заказать выдачу можно на отделение универсала в Днепре и пару отделений абанка во Львове. На местный абанк заказать валюту моня не может. Но если на месте валюта будет то вклад выдадут. Даже с карты. Комис якобы ноль. Договорился с местным абанком как только будут евро меня наберут. Утром звонок евро можно забрать. Пытаюсь разорвать депо а приложение пишет что выдача с карты будет с комисом. Пишу в поддержку как так, вы же писали без комиса. А они ой у нас сегодня все поменялось и выдача валюты с карты опять 0.9%. Хорошо я депо не разорвал вчера и сегодня смог получить не с карты а именно с депо. Но моня в очередной раз проявил свою неклиенториентированность.

Предвидя вопрос зачем было открывать тут депо в евро - это был остаток валютной карты после поездки прошлой осенью за границу. Снять кроме как через депо не получалось. Но тут тоже оказалась засада. Моня в своем репертуаре. У меня вчера депо в евро закончился. Накануне начал зондировать как забрать. Заказать выдачу можно на отделение универсала в Днепре и пару отделений абанка во Львове. На местный абанк заказать валюту моня не может. Но если на месте валюта будет то вклад выдадут. Даже с карты. Комис якобы ноль. Договорился с местным абанком как только будут евро меня наберут. Утром звонок евро можно забрать. Пытаюсь разорвать депо а приложение пишет что выдача с карты будет с комисом. Пишу в поддержку как так, вы же писали без комиса. А они ой у нас сегодня все поменялось и выдача валюты с карты опять 0.9%. Хорошо я депо не разорвал вчера и сегодня смог получить не с карты а именно с депо. Но моня в очередной раз проявил свою неклиенториентированность.Предвидя вопрос зачем было открывать тут депо в евро - это был остаток валютной карты после поездки прошлой осенью за границу. Снять кроме как через депо не получалось. Но тут тоже оказалась засада.

Снимал 7 марта. Во время операции светило комиссию, по факту не было. А перед тем поддержка сказала, что будет. Вот так вот Снимал 7 марта. Во время операции светило комиссию, по факту не было. А перед тем поддержка сказала, что будет. Вот так вот Monk23

Повідомлень: 206 З нами з: 11.07.19 Подякував: 31 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 бер, 2022 21:34 WallNutPen написав: 042013 написав: Олежан написав: у меня буква фамилии значительно раньше вашей

но глухо как в танке у меня буква фамилии значительно раньше вашейно глухо как в танке



Слухайте, ну так, може, ви не втрачали роботу???!

Слухайте, ну так, може, ви не втрачали роботу???!

Вы похоже не в теме. Нет обязательного условия утрата работы. Этот параметр никак не контролируется. Контролируемых условий только два - человек должен быть из региона где ведутся боевые действия и за него должен был в 4 квартале платиться единый взнос (или должна быть подана отчётность если фоп). Из наемных работников убирается госслужба, бюджетники и сотрудники фонда соцстраха - всем остальным помощь платится вне зависимости от его реального трудоустройства на данный момент. Вы похоже не в теме. Нет обязательного условия утрата работы. Этот параметр никак не контролируется. Контролируемых условий только два - человек должен быть из региона где ведутся боевые действия и за него должен был в 4 квартале платиться единый взнос (или должна быть подана отчётность если фоп). Из наемных работников убирается госслужба, бюджетники и сотрудники фонда соцстраха - всем остальным помощь платится вне зависимости от его реального трудоустройства на данный момент.

А якщо наприклад особа до 31.12 працювала на одній роботі і підпадає начебто під виплату, а з 01.01 працює на другій роботі, і по параметрах не підпадає то як бути?

Система ж моніторить оплату єсв за 4кв. А якщо наприклад особа до 31.12 працювала на одній роботі і підпадає начебто під виплату, а з 01.01 працює на другій роботі, і по параметрах не підпадає то як бути?Система ж моніторить оплату єсв за 4кв. lov2108

Повідомлень: 2372 З нами з: 26.02.09 Подякував: 50 раз. Подякували: 117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 бер, 2022 21:53 lov2108 написав: А якщо наприклад особа до 31.12 працювала на одній роботі і підпадає начебто під виплату, а з 01.01 працює на другій роботі, і по параметрах не підпадає то як бути?

Система ж моніторить оплату єсв за 4кв. А якщо наприклад особа до 31.12 працювала на одній роботі і підпадає начебто під виплату, а з 01.01 працює на другій роботі, і по параметрах не підпадає то як бути?Система ж моніторить оплату єсв за 4кв.

Зачем гадать? Дия есть? Пусть человек нажмет и там все будет. Если положено - будет возможность заказать. Знаю реальный случай когда человек получал по начало декабря пособие по безработице (и ЕСВ за него платила служба занятости) а в январе он на работу устроился, но потом опять уврлился. И ему в итоге 6500 дали. В общем Дия даст ответы на все вопросы. Стучитесь туда. Если не положено - Дия об этом сразу напишет Зачем гадать? Дия есть? Пусть человек нажмет и там все будет. Если положено - будет возможность заказать. Знаю реальный случай когда человек получал по начало декабря пособие по безработице (и ЕСВ за него платила служба занятости) а в январе он на работу устроился, но потом опять уврлился. И ему в итоге 6500 дали. В общем Дия даст ответы на все вопросы. Стучитесь туда. Если не положено - Дия об этом сразу напишет WallNutPen Повідомлень: 111 З нами з: 08.06.20 Подякував: 9 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 39404142 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Hemi, kostya77, moveton,

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Asdушный POSToronnim V і 2 гостейМодератори: Ірина_