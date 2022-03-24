Додано: Сер 23 бер, 2022 21:11

Моня в своем репертуаре. У меня вчера депо в евро закончился. Накануне начал зондировать как забрать. Заказать выдачу можно на отделение универсала в Днепре и пару отделений абанка во Львове. На местный абанк заказать валюту моня не может. Но если на месте валюта будет то вклад выдадут. Даже с карты. Комис якобы ноль. Договорился с местным абанком как только будут евро меня наберут. Утром звонок евро можно забрать. Пытаюсь разорвать депо а приложение пишет что выдача с карты будет с комисом. Пишу в поддержку как так, вы же писали без комиса. А они ой у нас сегодня все поменялось и выдача валюты с карты опять 0.9%. Хорошо я депо не разорвал вчера и сегодня смог получить не с карты а именно с депо. Но моня в очередной раз проявил свою неклиенториентированность.

Предвидя вопрос зачем было открывать тут депо в евро - это был остаток валютной карты после поездки прошлой осенью за границу. Снять кроме как через депо не получалось. Но тут тоже оказалась засада.