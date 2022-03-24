Моня в своем репертуаре. У меня вчера депо в евро закончился. Накануне начал зондировать как забрать. Заказать выдачу можно на отделение универсала в Днепре и пару отделений абанка во Львове. На местный абанк заказать валюту моня не может. Но если на месте валюта будет то вклад выдадут. Даже с карты. Комис якобы ноль. Договорился с местным абанком как только будут евро меня наберут. Утром звонок евро можно забрать. Пытаюсь разорвать депо а приложение пишет что выдача с карты будет с комисом. Пишу в поддержку как так, вы же писали без комиса. А они ой у нас сегодня все поменялось и выдача валюты с карты опять 0.9%. Хорошо я депо не разорвал вчера и сегодня смог получить не с карты а именно с депо. Но моня в очередной раз проявил свою неклиенториентированность. Предвидя вопрос зачем было открывать тут депо в евро - это был остаток валютной карты после поездки прошлой осенью за границу. Снять кроме как через депо не получалось. Но тут тоже оказалась засада.
WallNutPen написав:Моня в своем репертуаре. У меня вчера депо в евро закончился. Накануне начал зондировать как забрать. Заказать выдачу можно на отделение универсала в Днепре и пару отделений абанка во Львове. На местный абанк заказать валюту моня не может. Но если на месте валюта будет то вклад выдадут. Даже с карты. Комис якобы ноль. Договорился с местным абанком как только будут евро меня наберут. Утром звонок евро можно забрать. Пытаюсь разорвать депо а приложение пишет что выдача с карты будет с комисом. Пишу в поддержку как так, вы же писали без комиса. А они ой у нас сегодня все поменялось и выдача валюты с карты опять 0.9%. Хорошо я депо не разорвал вчера и сегодня смог получить не с карты а именно с депо. Но моня в очередной раз проявил свою неклиенториентированность. Предвидя вопрос зачем было открывать тут депо в евро - это был остаток валютной карты после поездки прошлой осенью за границу. Снять кроме как через депо не получалось. Но тут тоже оказалась засада.
Снимал 7 марта. Во время операции светило комиссию, по факту не было. А перед тем поддержка сказала, что будет. Вот так вот
Олежан написав:у меня буква фамилии значительно раньше вашей но глухо как в танке
Слухайте, ну так, може, ви не втрачали роботу???!
Вы похоже не в теме. Нет обязательного условия утрата работы. Этот параметр никак не контролируется. Контролируемых условий только два - человек должен быть из региона где ведутся боевые действия и за него должен был в 4 квартале платиться единый взнос (или должна быть подана отчётность если фоп). Из наемных работников убирается госслужба, бюджетники и сотрудники фонда соцстраха - всем остальным помощь платится вне зависимости от его реального трудоустройства на данный момент.
А якщо наприклад особа до 31.12 працювала на одній роботі і підпадає начебто під виплату, а з 01.01 працює на другій роботі, і по параметрах не підпадає то як бути? Система ж моніторить оплату єсв за 4кв.
lov2108 написав:А якщо наприклад особа до 31.12 працювала на одній роботі і підпадає начебто під виплату, а з 01.01 працює на другій роботі, і по параметрах не підпадає то як бути? Система ж моніторить оплату єсв за 4кв.
Зачем гадать? Дия есть? Пусть человек нажмет и там все будет. Если положено - будет возможность заказать. Знаю реальный случай когда человек получал по начало декабря пособие по безработице (и ЕСВ за него платила служба занятости) а в январе он на работу устроился, но потом опять уврлился. И ему в итоге 6500 дали. В общем Дия даст ответы на все вопросы. Стучитесь туда. Если не положено - Дия об этом сразу напишет