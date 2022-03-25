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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 08:59

  greenozon написав:
  Vorlon написав:0% на остаток с 1 апреля - мощно! :D

ага і банка тріскає в дзуськи

3% -> 1%

:shock: :shock:


Банка хрен с ней. А вот 4% на полгода - это мощно. Ну что ж, купим военные облигации...
Vert
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 10:34

  Vert написав: Ну что ж, купим военные облигации...

а де можно купить, кроме привата? Я бы тоже прикупил...
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:19

novichok вроде в Ощаде ещё можно.
А какие там %% по этим облигациям?
Востаннє редагувалось lloydbanksua в П'ят 25 бер, 2022 11:24, всього редагувалось 1 раз.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:23

  lloydbanksua написав:novichok вроде в Ощаде ещё можно.

Ошадом не владею, може где еще можно дистанционно?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:25

  novichok написав:
  lloydbanksua написав:novichok вроде в Ощаде ещё можно.

Ошадом не владею, може где еще можно дистанционно?

Больше инфа нигде не попадалась - может тот же моно или Альфа сделают.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:46

  novichok написав:
  lloydbanksua написав:novichok вроде в Ощаде ещё можно.

Ошадом не владею, може где еще можно дистанционно?

Укргаз что-то по этому поводу присылал в приложении. Но я оттуда все вывел из-за недружественных действий по отношению к клиентам в виде платного СЭП
WallNutPen
 
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  #<1 ... 40414243
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