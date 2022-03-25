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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 бер, 2022 08:59
Банка хрен с ней. А вот 4% на полгода - это мощно. Ну что ж, купим военные облигации...
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Vert
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 10:34
Vert написав:
Ну что ж, купим военные облигации...
а де можно купить, кроме привата? Я бы тоже прикупил...
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novichok
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:19
novichok вроде в Ощаде ещё можно.
А какие там %% по этим облигациям?
Востаннє редагувалось lloydbanksua
в П'ят 25 бер, 2022 11:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:23
lloydbanksua написав:novichok
вроде в Ощаде ещё можно.
Ошадом не владею, може где еще можно дистанционно?
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novichok
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:25
novichok написав: lloydbanksua написав:novichok
вроде в Ощаде ещё можно.
Ошадом не владею, може где еще можно дистанционно?
Больше инфа нигде не попадалась - может тот же моно или Альфа сделают.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:46
novichok написав: lloydbanksua написав:novichok
вроде в Ощаде ещё можно.
Ошадом не владею, може где еще можно дистанционно?
Укргаз что-то по этому поводу присылал в приложении. Но я оттуда все вывел из-за недружественных действий по отношению к клиентам в виде платного СЭП
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WallNutPen
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