Искатель написав:
Вот здесь же была публикация на эту тему
"Как купить военные облигации Украины"
Там четко говорят: в Привате нет смысла покупать, дохрена разных комиссий. Есть варианты вообще без комиссий и на более мелкие суммы.
Благодарим за внимание к нашим публикациям!
Действительно, мы рассмотрели разные варианты приобретения военных облигаций и обращаем внимание, что имеет смысл воспользоваться теми, которые позволяют это делать без каких-либо дополнительных комиссий.
В частности, рекомендуем воспользоваться нашим приложением WOTAN.