Vert написав: Ну что ж, купим военные облигации...
а де можно купить, кроме привата? Я бы тоже прикупил...
Вот здесь же была публикация на эту тему "Как купить военные облигации Украины" Там четко говорят: в Привате нет смысла покупать, дохрена разных комиссий. Есть варианты вообще без комиссий и на более мелкие суммы.
Благодарим за внимание к нашим публикациям! Действительно, мы рассмотрели разные варианты приобретения военных облигаций и обращаем внимание, что имеет смысл воспользоваться теми, которые позволяют это делать без каких-либо дополнительных комиссий. В частности, рекомендуем воспользоваться нашим приложением WOTAN.
На гор. линии сказали, что СМС и пуш по В5 и Пудре будут платными только с 22 апреля 2022г. Т.е до этого времени можно пока пользоваться информированием бесплатно. Также вводится плата за неактивные счета в размере 75 грн. Но списывать в минус не будут. Т.е надо все неактивные счета обнулить
Алексей77 написав:На гор. линии сказали, что СМС и пуш по В5 и Пудре будут платными только с 22 апреля 2022г. Т.е до этого времени можно пока пользоваться информированием бесплатно. Также вводится плата за неактивные счета в размере 75 грн. Но списывать в минус не будут. Т.е надо все неактивные счета обнулить
Алексей77 написав:На гор. линии сказали, что СМС и пуш по В5 и Пудре будут платными только с 22 апреля 2022г. Т.е до этого времени можно пока пользоваться информированием бесплатно. Также вводится плата за неактивные счета в размере 75 грн. Но списывать в минус не будут. Т.е надо все неактивные счета обнулить
Алексей77 написав:На гор. линии сказали, что СМС и пуш по В5 и Пудре будут платными только с 22 апреля 2022г. Т.е до этого времени можно пока пользоваться информированием бесплатно. Также вводится плата за неактивные счета в размере 75 грн. Но списывать в минус не будут. Т.е надо все неактивные счета обнулить