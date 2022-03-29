Vert написав: Ну что ж, купим военные облигации...
а де можно купить, кроме привата? Я бы тоже прикупил...
Вот здесь же была публикация на эту тему "Как купить военные облигации Украины" Там четко говорят: в Привате нет смысла покупать, дохрена разных комиссий. Есть варианты вообще без комиссий и на более мелкие суммы.
Благодарим за внимание к нашим публикациям! Действительно, мы рассмотрели разные варианты приобретения военных облигаций и обращаем внимание, что имеет смысл воспользоваться теми, которые позволяют это делать без каких-либо дополнительных комиссий. В частности, рекомендуем воспользоваться нашим приложением WOTAN.
Надо закрыть кредит, но не могу физически в Чернигове, не работает ни один терминал или отделение универсал- или абанка. Физически выехать из Чернигова из за боевых действий в регионе тоже нет возможности, как быть, нет желания, чтоб проценты набегали.