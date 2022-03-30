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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344

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monobank 4.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
7
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 15:50

  Искатель написав:
  novichok написав:
  Vert написав: Ну что ж, купим военные облигации...

а де можно купить, кроме привата? Я бы тоже прикупил...


Вот здесь же была публикация на эту тему
"Как купить военные облигации Украины"
Там четко говорят: в Привате нет смысла покупать, дохрена разных комиссий. Есть варианты вообще без комиссий и на более мелкие суммы.


Благодарим за внимание к нашим публикациям!
Действительно, мы рассмотрели разные варианты приобретения военных облигаций и обращаем внимание, что имеет смысл воспользоваться теми, которые позволяют это делать без каких-либо дополнительных комиссий.
В частности, рекомендуем воспользоваться нашим приложением WOTAN.
ShtormK
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 08:22

Re: monobank

А где в приложении можно взять реквизиты своего счета, IBAN, SWIFT?.. Не могу найти. IBAN только в выписке вижу.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 08:37

Re: monobank

пополнить свою карту - switf
wtf
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:01

Re: monobank

Надо закрыть кредит, но не могу физически в Чернигове, не работает ни один терминал или отделение универсал- или абанка. Физически выехать из Чернигова из за боевых действий в регионе тоже нет возможности, как быть, нет желания, чтоб проценты набегали.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:10

Zebra
Предположу - с кем-то договориться, что вы ему наличные, а он вам деньги на карту. Наверняка будут желающие...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 11:17

Re: monobank

кстати, по лимитам кредитной карты - после массового снижения лимитов Моно продолжает кампания по урезанию - или сниженные лимиты уже не трогает?

у кого какой опыт?
Shaman
 
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  #<1 ... 41424344
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