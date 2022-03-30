monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 бер, 2022 15:50
Искатель написав: novichok написав: Vert написав:
Ну что ж, купим военные облигации...
а де можно купить, кроме привата? Я бы тоже прикупил...
Вот здесь же была публикация на эту тему
"Как купить военные облигации Украины"
Там четко говорят: в Привате нет смысла покупать, дохрена разных комиссий. Есть варианты вообще без комиссий и на более мелкие суммы.
Благодарим за внимание к нашим публикациям!
Действительно, мы рассмотрели разные варианты приобретения военных облигаций и обращаем внимание, что имеет смысл воспользоваться теми, которые позволяют это делать без каких-либо дополнительных комиссий.
В частности, рекомендуем воспользоваться нашим приложением WOTAN.
ShtormK
Журналіст форуму
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Додано: Нед 27 бер, 2022 08:22
А где в приложении можно взять реквизиты своего счета, IBAN, SWIFT?.. Не могу найти. IBAN только в выписке вижу.
Ferlakur
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Додано: Нед 27 бер, 2022 08:37
пополнить свою карту - switf
wtf
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Додано: Вів 29 бер, 2022 16:01
Надо закрыть кредит, но не могу физически в Чернигове, не работает ни один терминал или отделение универсал- или абанка. Физически выехать из Чернигова из за боевых действий в регионе тоже нет возможности, как быть, нет желания, чтоб проценты набегали.
Zebra
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Додано: Вів 29 бер, 2022 16:10
Zebra Предположу - с кем-то договориться, что вы ему наличные, а он вам деньги на карту. Наверняка будут желающие...
Vorlon
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Додано: Сер 30 бер, 2022 11:17
кстати, по лимитам кредитной карты - после массового снижения лимитов Моно продолжает кампания по урезанию - или сниженные лимиты уже не трогает?
у кого какой опыт?
Shaman
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Додано: Сер 30 бер, 2022 11:25
Shaman написав:
кстати, по лимитам кредитной карты - после массового снижения лимитов Моно продолжает кампания по урезанию - или сниженные лимиты уже не трогает?
у кого какой опыт?
Всем налили по 10К, снизили ставки по депо, пока дают КБ
Думаю, плачут загонщики то. Чото ничо не пишет Горох у себя в телеге.
Думаю в сл. мес порежут все под 0
Amethyst
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Додано: Сер 30 бер, 2022 11:37
Amethyst написав: Shaman написав:
кстати, по лимитам кредитной карты - после массового снижения лимитов Моно продолжает кампания по урезанию - или сниженные лимиты уже не трогает?
у кого какой опыт?
Всем налили по 10К, снизили ставки по депо, пока дают КБ
Думаю, плачут загонщики то. Чото ничо не пишет Горох у себя в телеге.
Думаю в сл. мес порежут все под 0
в том то и дело, что мне лимит оставили чуть больше 20к. потому и переживаю
в общем походу проще выпасть из грейса и посмотреть - у моно одни из самых низких %
Shaman
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Додано: Сер 30 бер, 2022 11:48
По плюсовому акку зрізали традиційно до 10, по мінусовому 45 залишили без змін
wolt450
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