|
|
|
monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 бер, 2022 18:54
ignorabimus написав:
єПідтримка Моно нараховує кешбек?
Нараховує. Благодійність на армію теж спрацьовує, якщо увімкнено
-
arkavs
-
-
- Повідомлень: 435
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 803 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 бер, 2022 19:39
ignorabimus написав:
По картці єПідтримка Моно нараховує кешбек?
Так. Але кошти підтримки також можете переказати по р2р куди забажаєте. Обмеження сплати лише у вузькому колі МСС зняте.
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 150
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 бер, 2022 08:24
Враховуючи теперішню ситуація, а чи компенсовує моно комісію за поповнення через касу Привата, чи термінал?
-
Sin
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 23.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 бер, 2022 10:18
що чути по Платинуму, у квітні теж скасують абонплату?
-
TipTop
-
-
- Повідомлень: 23
- З нами з: 26.05.15
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|