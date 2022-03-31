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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
7
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 18:54

  ignorabimus написав:єПідтримка Моно нараховує кешбек?

Нараховує. Благодійність на армію теж спрацьовує, якщо увімкнено
arkavs
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 19:39

  ignorabimus написав:По картці єПідтримка Моно нараховує кешбек?

Так. Але кошти підтримки також можете переказати по р2р куди забажаєте. Обмеження сплати лише у вузькому колі МСС зняте.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 08:24

Re: monobank

Враховуючи теперішню ситуація, а чи компенсовує моно комісію за поповнення через касу Привата, чи термінал?
Sin
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 10:18

Re: monobank

що чути по Платинуму, у квітні теж скасують абонплату?
TipTop
 
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