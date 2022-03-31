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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 бер, 2022 18:54
ignorabimus написав:
єПідтримка Моно нараховує кешбек?
Нараховує. Благодійність на армію теж спрацьовує, якщо увімкнено
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Додано: Сер 30 бер, 2022 19:39
ignorabimus написав:
По картці єПідтримка Моно нараховує кешбек?
Так. Але кошти підтримки також можете переказати по р2р куди забажаєте. Обмеження сплати лише у вузькому колі МСС зняте.
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Додано: Чет 31 бер, 2022 08:24
Враховуючи теперішню ситуація, а чи компенсовує моно комісію за поповнення через касу Привата, чи термінал?
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Додано: Чет 31 бер, 2022 10:18
що чути по Платинуму, у квітні теж скасують абонплату?
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Додано: Чет 31 бер, 2022 15:08
mustbe написав: 042013 написав:
Ти писав, шо поміняв на доляри, коли був гарний курс. Тобто, визнав, що наварився на курсовій помилці в моно.
Тю, а что тут такого ?
Ну, был хороший курс. Человек сделал валютообмен. И что ? Что не так то ?
А то, що це все ще порушення умов добропорядного користування.
Тіньков он, наприклад, за таке просто знімає недоотримані кошти та блокує картку: https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/30/684938/
І правильно робить. Було б добре, якби й моно з тих недоброякісних клієнтів познімав. А то сидять і тут довольно потирають ручками...
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