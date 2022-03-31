Нараховує. Благодійність на армію теж спрацьовує, якщо увімкнено
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 бер, 2022 18:54
Додано: Сер 30 бер, 2022 19:39
Додано: Чет 31 бер, 2022 08:24
Re: monobank
Враховуючи теперішню ситуація, а чи компенсовує моно комісію за поповнення через касу Привата, чи термінал?
Додано: Чет 31 бер, 2022 10:18
Re: monobank
що чути по Платинуму, у квітні теж скасують абонплату?
Додано: Чет 31 бер, 2022 15:08
А то, що це все ще порушення умов добропорядного користування.
Тіньков он, наприклад, за таке просто знімає недоотримані кошти та блокує картку:
І правильно робить. Було б добре, якби й моно з тих недоброякісних клієнтів познімав. А то сидять і тут довольно потирають ручками...
Додано: Чет 31 бер, 2022 16:23
То було б правильно, якби працювало в обидва боки. А коли "банк завжди правий" - то це вже дискримінація, тому повинно бути "як вийшло по факту", а там вже хай самі шукають винних.
У "Приватбанка" був схожий випадок с грузинською валютою, так там банку було мало просто списати з клієнта різницю в курсі. Ні, вони ще заднім числом намалювали якийсь дикий курс, чи не в півтора рази вище реального, потім перерахували операцію за цим курсом, потім вирішили, що весь цей час (все це робилось через кілька місяців після операції) у клієнта була прострочена заборгованість, із відповідними штрафами, пенею і підвищеними відсотками. І намагалися все це стягнути через кишенькових суддів і виконавців. Тож питання - чому в банка має бути на це право? Чому громадянин несподівано може дізнатись, що банк вважає, що громадянин йому винен купу грошей, і вже користується своїм впливом, щоб споганити цьому громадянину життя? А коли це не вдається, робиться вигляд, що нічого не сталося, і ніхто в цьому шаленому тиску не винен?
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