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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

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monobank 4.3 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 18:54

  ignorabimus написав:єПідтримка Моно нараховує кешбек?

Нараховує. Благодійність на армію теж спрацьовує, якщо увімкнено
arkavs
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 19:39

  ignorabimus написав:По картці єПідтримка Моно нараховує кешбек?

Так. Але кошти підтримки також можете переказати по р2р куди забажаєте. Обмеження сплати лише у вузькому колі МСС зняте.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 08:24

Re: monobank

Враховуючи теперішню ситуація, а чи компенсовує моно комісію за поповнення через касу Привата, чи термінал?
Sin
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 10:18

Re: monobank

що чути по Платинуму, у квітні теж скасують абонплату?
TipTop
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 15:08

  mustbe написав:
  042013 написав:Ти писав, шо поміняв на доляри, коли був гарний курс. Тобто, визнав, що наварився на курсовій помилці в моно.

Тю, а что тут такого ?
Ну, был хороший курс. Человек сделал валютообмен. И что ? Что не так то ?

А то, що це все ще порушення умов добропорядного користування.
Тіньков он, наприклад, за таке просто знімає недоотримані кошти та блокує картку: https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/30/684938/

І правильно робить. Було б добре, якби й моно з тих недоброякісних клієнтів познімав. А то сидять і тут довольно потирають ручками...
042013
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 16:23

  042013 написав:І правильно робить. Було б добре, якби й моно з тих недоброякісних клієнтів познімав. А то сидять і тут довольно потирають ручками...
То було б правильно, якби працювало в обидва боки. А коли "банк завжди правий" - то це вже дискримінація, тому повинно бути "як вийшло по факту", а там вже хай самі шукають винних.

У "Приватбанка" був схожий випадок с грузинською валютою, так там банку було мало просто списати з клієнта різницю в курсі. Ні, вони ще заднім числом намалювали якийсь дикий курс, чи не в півтора рази вище реального, потім перерахували операцію за цим курсом, потім вирішили, що весь цей час (все це робилось через кілька місяців після операції) у клієнта була прострочена заборгованість, із відповідними штрафами, пенею і підвищеними відсотками. І намагалися все це стягнути через кишенькових суддів і виконавців. Тож питання - чому в банка має бути на це право? Чому громадянин несподівано може дізнатись, що банк вважає, що громадянин йому винен купу грошей, і вже користується своїм впливом, щоб споганити цьому громадянину життя? А коли це не вдається, робиться вигляд, що нічого не сталося, і ніхто в цьому шаленому тиску не винен?
M-Audio
 
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