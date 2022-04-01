Додано: Чет 31 бер, 2022 16:23

042013 написав: І правильно робить. Було б добре, якби й моно з тих недоброякісних клієнтів познімав. А то сидять і тут довольно потирають ручками... І правильно робить. Було б добре, якби й моно з тих недоброякісних клієнтів познімав. А то сидять і тут довольно потирають ручками...

То було б правильно, якби працювало в обидва боки. А коли "банк завжди правий" - то це вже дискримінація, тому повинно бути "як вийшло по факту", а там вже хай самі шукають винних.У "Приватбанка" був схожий випадок с грузинською валютою, так там банку було мало просто списати з клієнта різницю в курсі. Ні, вони ще заднім числом намалювали якийсь дикий курс, чи не в півтора рази вище реального, потім перерахували операцію за цим курсом, потім вирішили, що весь цей час (все це робилось через кілька місяців після операції) у клієнта була прострочена заборгованість, із відповідними штрафами, пенею і підвищеними відсотками. І намагалися все це стягнути через кишенькових суддів і виконавців. Тож питання - чому в банка має бути на це право? Чому громадянин несподівано може дізнатись, що банк вважає, що громадянин йому винен купу грошей, і вже користується своїм впливом, щоб споганити цьому громадянину життя? А коли це не вдається, робиться вигляд, що нічого не сталося, і ніхто в цьому шаленому тиску не винен?