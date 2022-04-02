Да, у банка не лучшие времена.
Их бизнес модель идеальна в мирное время и не работает в военное.
40 процентов доходов составляли комиссии интерчейнджа, которые теперь ноль.
Кредитные лимиты раздавать бояться, старые гасятся и отпадает необходимость в привлечении депозитов, даже наоборот ставки на уровне "заберите свои деньги".
Банк теряет и кредитных клиентов и депозитных. У первых истерика из-за начисленных процентов, а вторые не идиоты хранить под 4 процента.
Так как публика у Моно очень мобильная, то процесс скукоживания и потери доли рынка будет быстрым.