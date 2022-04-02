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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.3 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 08:00

Да, у банка не лучшие времена.

Их бизнес модель идеальна в мирное время и не работает в военное.

40 процентов доходов составляли комиссии интерчейнджа, которые теперь ноль.

Кредитные лимиты раздавать бояться, старые гасятся и отпадает необходимость в привлечении депозитов, даже наоборот ставки на уровне "заберите свои деньги".

Банк теряет и кредитных клиентов и депозитных. У первых истерика из-за начисленных процентов, а вторые не идиоты хранить под 4 процента.

Так как публика у Моно очень мобильная, то процесс скукоживания и потери доли рынка будет быстрым.
Vert
 
Повідомлень: 125
З нами з: 21.09.09
Подякував: 47 раз.
Подякували: 41 раз.
 
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  #<1 ... 43444546
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