RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.3 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 08:52

Re: monobank

З 1.04 до закінчення дії військового стану знижено ставку за всіма кредитними продуктами банку до 1,6 % на місяць.

Зміни стосуються всіх кредитних продуктів банку: Чорних та елітних карток, раніше оформлених розстрочок і кредитів готівкою.
maxstar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 100
З нами з: 11.07.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 09:05

  maxstar написав:З 1.04 до закінчення дії військового стану знижено ставку за всіма кредитними продуктами банку до 1,6 % на місяць.

Зміни стосуються всіх кредитних продуктів банку: Чорних та елітних карток, раніше оформлених розстрочок і кредитів готівкою.

вот это по-взрослому. жаль только февраль-март обилетили по 3,1% :(

только в приложении пока еще написано 3,1% хотя по сумме похоже на 1,6% :)
Shaman
 
Повідомлень: 1790
З нами з: 29.09.19
Подякував: 295 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 14:31

Re: monobank

Сейчас по моно-карте на свои средства проценты вообще не начисляются то что больше 100 griven?
Алексей77
 
Повідомлень: 1759
З нами з: 04.12.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 15:05

  Алексей77 написав:Сейчас по моно-карте на свои средства проценты вообще не начисляются то что больше 100 griven?

Зачем))
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6656
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1297 раз.
Подякували: 1335 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 16:02

Re: monobank

  Алексей77 написав:на свои средства проценты вообще не начисляются то что больше 100 griven?

В кінці місяця взнаємо точно-преточно... пункт меню який вмикав відсотки на залишок по карті вже відсутній в додатку.

  Мизантрóп написав:Зачем))

Для отримання ачівки "Рантьє" наприклад))
nighthawk5
Аватар користувача
 
Повідомлень: 266
З нами з: 18.07.20
Подякував: 112 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 16:04

Їм це не треба)
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6656
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1297 раз.
Подякували: 1335 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 19:56

Re: monobank

  nighthawk5 написав:Для отримання ачівки "Рантьє" наприклад))

там ввели новую "неугомонний" .
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4935
З нами з: 23.11.14
Подякував: 719 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 08:01

  nighthawk5 написав:пункт меню який вмикав відсотки на залишок по карті вже відсутній в додатку.

Присутній, просто не треба всі додатки оновлювати автоматично.

Зображення
042013
 
Повідомлень: 85
З нами з: 22.07.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 08:37

Re: monobank

042013, это ещё не гарантирует начисление %.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4393
З нами з: 08.03.18
Подякував: 484 раз.
Подякували: 816 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 09:14

  Howl написав:042013, это ещё не гарантирует начисление %.

Это гарантирует начисление того процента который там указан. А там указано 0%
WallNutPen
 
Повідомлень: 196
З нами з: 08.06.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 45464748
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Incasso і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (807)
05.04.2022 10:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.