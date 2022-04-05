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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 кві, 2022 08:52
З 1.04 до закінчення дії військового стану знижено ставку за всіма кредитними продуктами банку до 1,6 % на місяць.
Зміни стосуються всіх кредитних продуктів банку: Чорних та елітних карток, раніше оформлених розстрочок і кредитів готівкою.
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maxstar
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Додано: Пон 04 кві, 2022 09:05
maxstar написав:
З 1.04 до закінчення дії військового стану знижено ставку за всіма кредитними продуктами банку до 1,6 % на місяць.
Зміни стосуються всіх кредитних продуктів банку: Чорних та елітних карток, раніше оформлених розстрочок і кредитів готівкою.
вот это по-взрослому. жаль только февраль-март обилетили по 3,1%
только в приложении пока еще написано 3,1% хотя по сумме похоже на 1,6%
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Shaman
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Додано: Пон 04 кві, 2022 14:31
Сейчас по моно-карте на свои средства проценты вообще не начисляются то что больше 100 griven?
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Алексей77
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Додано: Пон 04 кві, 2022 15:05
Алексей77 написав:
Сейчас по моно-карте на свои средства проценты вообще не начисляются то что больше 100 griven?
Зачем))
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Мизантрóп
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Додано: Пон 04 кві, 2022 16:02
Алексей77 написав:
на свои средства проценты вообще не начисляются то что больше 100 griven?
В кінці місяця взнаємо точно-преточно... пункт меню який вмикав відсотки на залишок по карті вже відсутній в додатку.
Мизантрóп написав:
Зачем))
Для отримання ачівки "Рантьє" наприклад))
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nighthawk5
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Додано: Пон 04 кві, 2022 16:04
Їм це не треба)
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Мизантрóп
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Додано: Пон 04 кві, 2022 19:56
nighthawk5 написав:
Для отримання ачівки "Рантьє" наприклад))
там ввели новую "неугомонний" .
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Goodman
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Додано: Вів 05 кві, 2022 08:01
nighthawk5 написав:
пункт меню який вмикав відсотки на залишок по карті вже відсутній в додатку.
Присутній, просто не треба всі додатки оновлювати автоматично.
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042013
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Додано: Вів 05 кві, 2022 08:37
042013, это ещё не гарантирует начисление %.
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Howl
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Додано: Вів 05 кві, 2022 09:14
Howl написав:
042013, это ещё не гарантирует начисление %.
Это гарантирует начисление того процента который там указан. А там указано 0%
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WallNutPen
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