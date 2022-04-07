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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849

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monobank 4.3 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 11:14

Друзья, подскажите, плз.
На данный момент на чёрной карте (уже в минусе) осталась некоторая непотраченная сумма кредитных денег. Но в этом месяце ещё должен списаться платёж за оплату частями.
Вопрос: если я продолжу расплачиваться этой картой и на момент списания платежа кредитных денег будет недостаточно, что случится?
1) платёж не пройдёт, злой продавец заберёт товар (так я его и отдал, ага! :D )
2) будет несанкц. овердрафт за 100500% годовых
3) будет несанкц. овердрафт за 0% годовых
4) или что-то другое?
Driver
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 11:37

Driver Несанкционированый овер расматривают как кредитную линию в т.ч. с льготным периодом по нему.
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 15:12

Re: monobank

А как ещё можно пополнить моно в Киеве на левом берегу без комиссии. Суме не огромная но более менее приличная.
Терминалы что по дороге видел, не принимают пополнения.
Абанк и украгзбанк рядом не работают
PUnder
 
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Starter , Приват вже порізав)
torrent78
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 16:51

  PUnder написав:А как ещё можно пополнить моно в Киеве на левом берегу без комиссии. Суме не огромная но более менее приличная.
Терминалы что по дороге видел, не принимают пополнения.
Абанк и украгзбанк рядом не работают


Екомаркет, напроти ЖД Дарниця. Працює IBox, закинув 3 години назад 38600 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 18:50

Re: monobank

  042013 написав:просто не треба всі додатки оновлювати автоматично.

Ахаха, дуже корисна та слушна порада, особливо для онлайн-банкінгу (ні)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 20:05

  PUnder написав:А как ещё можно пополнить моно в Киеве на левом берегу без комиссии. Суме не огромная но более менее приличная.
Терминалы что по дороге видел, не принимают пополнения.
Абанк и украгзбанк рядом не работают

Искать рабочие айбоксы. На трое, видел несколько включенных.
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 20:30

  mihasik написав:
  PUnder написав:А как ещё можно пополнить моно в Киеве на левом берегу без комиссии. Суме не огромная но более менее приличная.
Терминалы что по дороге видел, не принимают пополнения.
Абанк и украгзбанк рядом не работают

Искать рабочие айбоксы. На трое, видел несколько включенных.


Прощще Укргазбанк найти и одним махом пополнить
PUnder
 
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  #<1 ... 46474849
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