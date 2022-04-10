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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 кві, 2022 11:14
Друзья, подскажите, плз.
На данный момент на чёрной карте (уже в минусе) осталась некоторая непотраченная сумма кредитных денег. Но в этом месяце ещё должен списаться платёж за оплату частями.
Вопрос: если я продолжу расплачиваться этой картой и на момент списания платежа кредитных денег будет недостаточно, что случится?
1) платёж не пройдёт, злой продавец заберёт товар (так я его и отдал, ага!
)
2) будет несанкц. овердрафт за 100500% годовых
3) будет несанкц. овердрафт за 0% годовых
4) или что-то другое?
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Driver
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Додано: Вів 05 кві, 2022 11:37
Driver Несанкционированый овер расматривают как кредитную линию в т.ч. с льготным периодом по нему.
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Додано: Вів 05 кві, 2022 15:12
А как ещё можно пополнить моно в Киеве на левом берегу без комиссии. Суме не огромная но более менее приличная.
Терминалы что по дороге видел, не принимают пополнения.
Абанк и украгзбанк рядом не работают
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PUnder
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Додано: Вів 05 кві, 2022 16:28
Starter , Приват вже порізав)
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Додано: Вів 05 кві, 2022 16:51
PUnder написав:
А как ещё можно пополнить моно в Киеве на левом берегу без комиссии. Суме не огромная но более менее приличная.
Терминалы что по дороге видел, не принимают пополнения.
Абанк и украгзбанк рядом не работают
Екомаркет, напроти ЖД Дарниця. Працює IBox, закинув 3 години назад 38600 грн.
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jay2004
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Додано: Сер 06 кві, 2022 18:50
042013 написав:
просто не треба всі додатки оновлювати автоматично.
Ахаха, дуже корисна та слушна порада, особливо для онлайн-банкінгу (ні)
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nighthawk5
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Додано: Чет 07 кві, 2022 20:05
PUnder написав:
А как ещё можно пополнить моно в Киеве на левом берегу без комиссии. Суме не огромная но более менее приличная.
Терминалы что по дороге видел, не принимают пополнения.
Абанк и украгзбанк рядом не работают
Искать рабочие айбоксы. На трое, видел несколько включенных.
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mihasik
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Додано: Чет 07 кві, 2022 20:30
mihasik написав: PUnder написав:
А как ещё можно пополнить моно в Киеве на левом берегу без комиссии. Суме не огромная но более менее приличная.
Терминалы что по дороге видел, не принимают пополнения.
Абанк и украгзбанк рядом не работают
Искать рабочие айбоксы. На трое, видел несколько включенных.
Прощще Укргазбанк найти и одним махом пополнить
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PUnder
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Додано: Нед 10 кві, 2022 08:51
Driver написав:
Друзья, подскажите, плз.
На данный момент на чёрной карте (уже в минусе) осталась некоторая непотраченная сумма кредитных денег. Но в этом месяце ещё должен списаться платёж за оплату частями.
Вопрос: если я продолжу расплачиваться этой картой и на момент списания платежа кредитных денег будет недостаточно, что случится?
1) платёж не пройдёт, злой продавец заберёт товар (так я его и отдал, ага!
)
2) будет несанкц. овердрафт за 100500% годовых
3) будет несанкц. овердрафт за 0% годовых
4) или что-то другое?
Вы как чувствовали
та же ситуация, но погашение рассрочки должно было быть 7 числа, деньги есть - но система не списала.
что это значит и какие последствия в виде % - кто-то сталкивался?
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Shaman
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