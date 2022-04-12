RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.3 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 17:30

https://t.me/prankota_ch/13714
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6659
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1297 раз.
Подякували: 1335 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 21:40

Re: monobank

Коллеги, подскажите, вывод с без потерь с валютной карты.
Через депозит?
Через обмен на грн?
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 558
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 22:44

  ВIВ написав:Коллеги, подскажите, вывод с без потерь с валютной карты.
Через депозит?
Через обмен на грн?

Якщо обмін на гривню у вас входить у категорію "без втрат", то, певно, будь-яким чином можна вийти. Через депо, звичайно, краще, якщо готові зачекати, але літаки з кешем, ще певний (невизначений) час можуть не літати. У тім, не можна сказати, що зараз від них ще багато залишилося.
klug
 
Повідомлень: 6827
З нами з: 18.08.14
Подякував: 295 раз.
Подякували: 929 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 23:02

https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/12/685654/ збиток за 1 квартал '22 - 109 млн грн, зокрема за березень '22 - 548 млн грн.
042013
 
Повідомлень: 92
З нами з: 22.07.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 47484950
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, S i m і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (494)
13.04.2022 00:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.