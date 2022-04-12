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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 кві, 2022 17:30
Додано: Вів 12 кві, 2022 21:40
Re: monobank
Коллеги, подскажите, вывод с без потерь с валютной карты.
Через депозит?
Через обмен на грн?
Додано: Вів 12 кві, 2022 22:44
Якщо обмін на гривню у вас входить у категорію "без втрат", то, певно, будь-яким чином можна вийти. Через депо, звичайно, краще, якщо готові зачекати, але літаки з кешем, ще певний (невизначений) час можуть не літати. У тім, не можна сказати, що зараз від них ще багато залишилося.
Додано: Вів 12 кві, 2022 23:02
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