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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 кві, 2022 17:30
Додано: Вів 12 кві, 2022 21:40
Re: monobank
Коллеги, подскажите, вывод с без потерь с валютной карты.
Через депозит?
Через обмен на грн?
Додано: Вів 12 кві, 2022 22:44
Якщо обмін на гривню у вас входить у категорію "без втрат", то, певно, будь-яким чином можна вийти. Через депо, звичайно, краще, якщо готові зачекати, але літаки з кешем, ще певний (невизначений) час можуть не літати. У тім, не можна сказати, що зараз від них ще багато залишилося.
Додано: Вів 12 кві, 2022 23:02
Додано: Сер 13 кві, 2022 01:41
Додано: Сер 13 кві, 2022 11:39
klug
То ж і питаю, може є кращі варіанти.
Бо втрати на обміні туди-сюди десь 13%.
Але ж зараз і валюту з картки у відділенні також не дають?
Востаннє редагувалось ВIВ в Сер 13 кві, 2022 11:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 13 кві, 2022 11:44
Следует понимать (большинство тут понимает), что это "резервы". Если кредиты будут возвращаться - то их расформируют, и соответственно в следующих периодах это уже покажет "прибыль".
По факту "минус" зафиксируется только при списании кредитов, или продаже за копейки.
Надеюсь, что у всех всё будет хорошо
Додано: Чет 14 кві, 2022 10:30
Re: monobank
моно запретил с грв карты делать переводы на зарубежные, потихоньку закручивает гайки
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