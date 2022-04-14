RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 48495051>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.3 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 17:30

https://t.me/prankota_ch/13714
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6659
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1297 раз.
Подякували: 1335 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 21:40

Re: monobank

Коллеги, подскажите, вывод с без потерь с валютной карты.
Через депозит?
Через обмен на грн?
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 559
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 22:44

  ВIВ написав:Коллеги, подскажите, вывод с без потерь с валютной карты.
Через депозит?
Через обмен на грн?

Якщо обмін на гривню у вас входить у категорію "без втрат", то, певно, будь-яким чином можна вийти. Через депо, звичайно, краще, якщо готові зачекати, але літаки з кешем, ще певний (невизначений) час можуть не літати. У тім, не можна сказати, що зараз від них ще багато залишилося.
klug
 
Повідомлень: 6832
З нами з: 18.08.14
Подякував: 295 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 23:02

https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/12/685654/ збиток за 1 квартал '22 - 109 млн грн, зокрема за березень '22 - 548 млн грн.
042013
 
Повідомлень: 94
З нами з: 22.07.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 01:41

  042013 написав:https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/12/685654/ збиток за 1 квартал '22 - 109 млн грн, зокрема за березень '22 - 548 млн грн.

Воно й не дивно, з ярдом резервів. Хочу побачити, хто вийде у "+".
klug
 
Повідомлень: 6832
З нами з: 18.08.14
Подякував: 295 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 11:39

klug
То ж і питаю, може є кращі варіанти.
Бо втрати на обміні туди-сюди десь 13%.
Але ж зараз і валюту з картки у відділенні також не дають?
Востаннє редагувалось ВIВ в Сер 13 кві, 2022 11:45, всього редагувалось 1 раз.
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 559
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 11:44

Следует понимать (большинство тут понимает), что это "резервы". Если кредиты будут возвращаться - то их расформируют, и соответственно в следующих периодах это уже покажет "прибыль".

По факту "минус" зафиксируется только при списании кредитов, или продаже за копейки.

Надеюсь, что у всех всё будет хорошо
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16134
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9307 раз.
Подякували: 4466 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 14:36

ВIВ
Валюту з картки видають, але з комісією.
h8_Sharhan
 
Повідомлень: 12
З нами з: 12.06.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 10:30

Re: monobank

моно запретил с грв карты делать переводы на зарубежные, потихоньку закручивает гайки
nnallex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 323
З нами з: 09.11.14
Подякував: 97 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 11:27

  nnallex написав:моно запретил с грв карты делать переводы на зарубежные, потихоньку закручивает гайки

что имеется ввиду под переводами?
gonzo
 
Повідомлень: 243
З нами з: 05.01.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 48495051>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, lel, liliya_logical і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.