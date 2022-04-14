monobank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 кві, 2022 17:30
Мизантрóп
Повідомлень: 6659
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1297 раз.
Подякували: 1335 раз.
Профіль
Додано: Вів 12 кві, 2022 21:40
Коллеги, подскажите, вывод с без потерь с валютной карты.
Через депозит? Через обмен на грн?
ВIВ
Повідомлень: 559
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 82 раз.
Профіль
Додано: Вів 12 кві, 2022 22:44
ВIВ написав:
Коллеги, подскажите, вывод с без потерь с валютной карты.
Через депозит?
Через обмен на грн?
Якщо обмін на гривню у вас входить у категорію "без втрат", то, певно, будь-яким чином можна вийти. Через депо, звичайно, краще, якщо готові зачекати, але літаки з кешем, ще певний (невизначений) час можуть не літати. У тім, не можна сказати, що зараз від них ще багато залишилося.
klug
Повідомлень: 6832
З нами з: 18.08.14
Подякував: 295 раз.
Подякували: 931 раз.
Профіль
Додано: Вів 12 кві, 2022 23:02
https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/12/685654/
збиток за 1 квартал '22 - 109 млн грн, зокрема за березень '22 - 548 млн грн.
042013
Повідомлень: 94
З нами з: 22.07.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 8 раз.
Профіль
Додано: Сер 13 кві, 2022 01:41
042013 написав:
https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/12/685654/ збиток за 1 квартал '22 - 109 млн грн, зокрема за березень '22 - 548 млн грн.
Воно й не дивно, з ярдом резервів. Хочу побачити, хто вийде у "+".
klug
Повідомлень: 6832
З нами з: 18.08.14
Подякував: 295 раз.
Подякували: 931 раз.
Профіль
Додано: Сер 13 кві, 2022 11:39
klug То ж і питаю, може є кращі варіанти. Бо втрати на обміні туди-сюди десь 13%. Але ж зараз і валюту з картки у відділенні також не дають?
Востаннє редагувалось
ВIВ
в Сер 13 кві, 2022 11:45, всього редагувалось 1 раз.
ВIВ
Повідомлень: 559
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 82 раз.
Профіль
Додано: Сер 13 кві, 2022 11:44
Следует понимать (большинство тут понимает), что это "резервы". Если кредиты будут возвращаться - то их расформируют, и соответственно в следующих периодах это уже покажет "прибыль".
По факту "минус" зафиксируется только при списании кредитов, или продаже за копейки. Надеюсь, что у всех всё будет хорошо
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 16134
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9307 раз.
Подякували: 4466 раз.
Профіль
3
2
3
Додано: Сер 13 кві, 2022 14:36
ВIВ Валюту з картки видають, але з комісією.
h8_Sharhan
Повідомлень: 12
З нами з: 12.06.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
Додано: Чет 14 кві, 2022 10:30
моно запретил с грв карты делать переводы на зарубежные, потихоньку закручивает гайки
nnallex
Повідомлень: 323
З нами з: 09.11.14
Подякував: 97 раз.
Подякували: 30 раз.
Профіль
Додано: Чет 14 кві, 2022 11:27
nnallex написав:
моно запретил с грв карты делать переводы на зарубежные, потихоньку закручивает гайки
что имеется ввиду под переводами?
gonzo
Повідомлень: 243
З нами з: 05.01.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 23 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему