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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 кві, 2022 11:37
gonzo написав: nnallex написав:
моно запретил с грв карты делать переводы на зарубежные, потихоньку закручивает гайки
что имеется ввиду под переводами?
Похоже имеется ввиду пополнение revolut и подобное.
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