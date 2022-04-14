Похоже имеется ввиду пополнение revolut и подобное.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 кві, 2022 11:37
Додано: Чет 14 кві, 2022 12:26
до вчерашнего дня можно было переводить p2p на любую карту мира, выбирая перевод на карту, и выбирать с какой карты это делать, например можно было грв отправлять на евро карту выпущенную в европе, с сегодняшнего дня прикрыли, в поддержке сказали не знаю когда заработает
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