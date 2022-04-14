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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 кві, 2022 11:37
gonzo написав: nnallex написав:
моно запретил с грв карты делать переводы на зарубежные, потихоньку закручивает гайки
что имеется ввиду под переводами?
Похоже имеется ввиду пополнение revolut и подобное.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 14 кві, 2022 12:26
lloydbanksua написав: gonzo написав: nnallex написав:
моно запретил с грв карты делать переводы на зарубежные, потихоньку закручивает гайки
что имеется ввиду под переводами?
Похоже имеется ввиду пополнение revolut и подобное.
до вчерашнего дня можно было переводить p2p на любую карту мира, выбирая перевод на карту, и выбирать с какой карты это делать, например можно было грв отправлять на евро карту выпущенную в европе, с сегодняшнего дня прикрыли, в поддержке сказали не знаю когда заработает
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nnallex
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Додано: Чет 14 кві, 2022 13:25
igor717
не дает никакие переводы с моно, уже разные карты попробовал
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nnallex
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Додано: Чет 14 кві, 2022 14:17
lloydbanksua написав: gonzo написав: nnallex написав:
моно запретил с грв карты делать переводы на зарубежные, потихоньку закручивает гайки
что имеется ввиду под переводами?
Похоже имеется ввиду пополнение revolut и подобное.
Тільки що пробно поповнив собі Револют на 10 евро, ніяких проблем - тому і запитав
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gonzo
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Додано: Чет 14 кві, 2022 14:28
револьт вы делаете через аппл пей, это считается снятие с карты, а я говорю про перевод на другую карту P2P и указывать зарубежную! пишет- этот вид операции тимчасово обмежений! в том числе если перевод делать на карту револьт, не работает
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nnallex
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