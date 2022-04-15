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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 48495051

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monobank 4.3 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 11:37

  gonzo написав:
  nnallex написав:моно запретил с грв карты делать переводы на зарубежные, потихоньку закручивает гайки

что имеется ввиду под переводами?

Похоже имеется ввиду пополнение revolut и подобное.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 12:26

  lloydbanksua написав:
  gonzo написав:
  nnallex написав:моно запретил с грв карты делать переводы на зарубежные, потихоньку закручивает гайки

что имеется ввиду под переводами?

Похоже имеется ввиду пополнение revolut и подобное.

до вчерашнего дня можно было переводить p2p на любую карту мира, выбирая перевод на карту, и выбирать с какой карты это делать, например можно было грв отправлять на евро карту выпущенную в европе, с сегодняшнего дня прикрыли, в поддержке сказали не знаю когда заработает
nnallex
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 13:25

igor717
не дает никакие переводы с моно, уже разные карты попробовал
nnallex
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 14:17

  lloydbanksua написав:
  gonzo написав:
  nnallex написав:моно запретил с грв карты делать переводы на зарубежные, потихоньку закручивает гайки

что имеется ввиду под переводами?

Похоже имеется ввиду пополнение revolut и подобное.

Тільки що пробно поповнив собі Револют на 10 евро, ніяких проблем - тому і запитав
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 14:28

Re: monobank

револьт вы делаете через аппл пей, это считается снятие с карты, а я говорю про перевод на другую карту P2P и указывать зарубежную! пишет- этот вид операции тимчасово обмежений! в том числе если перевод делать на карту револьт, не работает
nnallex
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 17:27

  nnallex написав:револьт вы делаете через аппл пей, это считается снятие с карты, а я говорю про перевод на другую карту P2P и указывать зарубежную! пишет- этот вид операции тимчасово обмежений! в том числе если перевод делать на карту револьт, не работает


не "снятие с карты", а "покупка", поэтому проходит
Setta
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 18:40

  Setta написав:
  nnallex написав:револьт вы делаете через аппл пей, это считается снятие с карты, а я говорю про перевод на другую карту P2P и указывать зарубежную! пишет- этот вид операции тимчасово обмежений! в том числе если перевод делать на карту револьт, не работает


не "снятие с карты", а "покупка", поэтому проходит

Пополнение Револют идет с мсс кодом 4829 — денежные переводы, хоть через Gpay/Apple Pay, хоть непосредственно с указанием реквизитов карты.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 23:52

  nnallex написав:igor717
не дает никакие переводы с моно, уже разные карты попробовал


Может лимит уже исчерпали? И на прошлой неделе нормально работало, но не больше 900евро в день
PUnder
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 11:46

  PUnder написав:
  nnallex написав:igor717
не дает никакие переводы с моно, уже разные карты попробовал


Может лимит уже исчерпали? И на прошлой неделе нормально работало, но не больше 900евро в день


А причому тут "минулого тижня", коли мова йде про зараз? Я підтверджую, що минулого тижня я також відправляв і все було ок, а зараз "Цей вид операцій з гривневих карток тимчасово обмежено". Крім того в "Діючих обмеженнях на цей момент" у самому додатку написано "Використання власних коштів у гривні... - Перекази з картки mono на карти (P2p) іноземних банків, в тому числі за допомогою сторонніх сервісів не передбачено". Пофіксили і прикрили.... Було зручно
nickvp
 
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