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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 кві, 2022 11:37
gonzo написав: nnallex написав:
моно запретил с грв карты делать переводы на зарубежные, потихоньку закручивает гайки
что имеется ввиду под переводами?
Похоже имеется ввиду пополнение revolut и подобное.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 14 кві, 2022 12:26
lloydbanksua написав: gonzo написав: nnallex написав:
моно запретил с грв карты делать переводы на зарубежные, потихоньку закручивает гайки
что имеется ввиду под переводами?
Похоже имеется ввиду пополнение revolut и подобное.
до вчерашнего дня можно было переводить p2p на любую карту мира, выбирая перевод на карту, и выбирать с какой карты это делать, например можно было грв отправлять на евро карту выпущенную в европе, с сегодняшнего дня прикрыли, в поддержке сказали не знаю когда заработает
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nnallex
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Додано: Чет 14 кві, 2022 13:25
igor717
не дает никакие переводы с моно, уже разные карты попробовал
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nnallex
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Додано: Чет 14 кві, 2022 14:17
lloydbanksua написав: gonzo написав: nnallex написав:
моно запретил с грв карты делать переводы на зарубежные, потихоньку закручивает гайки
что имеется ввиду под переводами?
Похоже имеется ввиду пополнение revolut и подобное.
Тільки що пробно поповнив собі Револют на 10 евро, ніяких проблем - тому і запитав
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gonzo
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Додано: Чет 14 кві, 2022 14:28
револьт вы делаете через аппл пей, это считается снятие с карты, а я говорю про перевод на другую карту P2P и указывать зарубежную! пишет- этот вид операции тимчасово обмежений! в том числе если перевод делать на карту револьт, не работает
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nnallex
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Додано: Чет 14 кві, 2022 17:27
nnallex написав:
револьт вы делаете через аппл пей, это считается снятие с карты
, а я говорю про перевод на другую карту P2P и указывать зарубежную! пишет- этот вид операции тимчасово обмежений! в том числе если перевод делать на карту револьт, не работает
не "снятие с карты", а "покупка", поэтому проходит
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Setta
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Додано: Чет 14 кві, 2022 18:40
Setta написав: nnallex написав:
револьт вы делаете через аппл пей, это считается снятие с карты
, а я говорю про перевод на другую карту P2P и указывать зарубежную! пишет- этот вид операции тимчасово обмежений! в том числе если перевод делать на карту револьт, не работает
не "снятие с карты", а "покупка", поэтому проходит
Пополнение Револют идет с мсс кодом 4829 — денежные переводы, хоть через Gpay/Apple Pay, хоть непосредственно с указанием реквизитов карты.
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Ferlakur
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Додано: Чет 14 кві, 2022 23:52
nnallex написав:igor717
не дает никакие переводы с моно, уже разные карты попробовал
Может лимит уже исчерпали? И на прошлой неделе нормально работало, но не больше 900евро в день
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PUnder
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 11:46
PUnder написав: nnallex написав:igor717
не дает никакие переводы с моно, уже разные карты попробовал
Может лимит уже исчерпали? И на прошлой неделе нормально работало, но не больше 900евро в день
А причому тут "минулого тижня", коли мова йде про зараз? Я підтверджую, що минулого тижня я також відправляв і все було ок, а зараз "Цей вид операцій з гривневих карток тимчасово обмежено". Крім того в "Діючих обмеженнях на цей момент" у самому додатку написано "Використання власних коштів у гривні... - Перекази з картки mono на карти (P2p) іноземних банків, в тому числі за допомогою сторонніх сервісів не передбачено". Пофіксили і прикрили.... Було зручно
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nickvp
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