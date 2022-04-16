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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 кві, 2022 01:06
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042013
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Додано: Суб 16 кві, 2022 09:20
042013 написав:
Додаток не працює.
ночью он спал, наверное. Сейчас работает.
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ol_zy
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