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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 кві, 2022 01:06
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042013
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Додано: Суб 16 кві, 2022 09:20
042013 написав:
Додаток не працює.
ночью он спал, наверное. Сейчас работает.
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ol_zy
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Додано: Суб 16 кві, 2022 13:27
h8_Sharhan написав:ВIВ
Валюту з картки видають, але з комісією.
А як зараз з її отриманням?
Можна десь замовити? Чи ходити шукати по відділенням?
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yozh1717
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Додано: Суб 16 кві, 2022 18:33
yozh1717 написав: h8_Sharhan написав:ВIВ
Валюту з картки видають, але з комісією.
А як зараз з її отриманням?
Можна десь замовити? Чи ходити шукати по відділенням?
Не замовляють. Треба шукати.
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Monk23
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Додано: Пон 18 кві, 2022 10:33
До выходных 3 дня не мог отправить гривну на карту иностранного банка ( тех поддержка утверждала что можно отправить только в валюте без указания каких либо запретов от нбу) теперь все заработало с изменёнными и очень гуманными тарифами в это время. Вместо 1% комиссия стала 3,5% прийдется опять остатки в приват переводить
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Vadim1212
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Додано: Пон 18 кві, 2022 11:04
Vadim1212 написав:
прийдется опять остатки в приват переводить
) Оттуда сейчас вообще ничего не отправите..
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igor717
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