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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 49505152

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.3 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 01:06

Додаток не працює.
042013
 
Повідомлень: 96
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Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 09:20

  042013 написав:Додаток не працює.

ночью он спал, наверное. Сейчас работает.
ol_zy
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Повідомлень: 7285
З нами з: 20.01.15
Подякував: 440 раз.
Подякували: 767 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 13:27

валюта

  h8_Sharhan написав:ВIВ
Валюту з картки видають, але з комісією.


А як зараз з її отриманням?
Можна десь замовити? Чи ходити шукати по відділенням?
yozh1717
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Повідомлень: 6
З нами з: 26.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 18:33

  yozh1717 написав:
  h8_Sharhan написав:ВIВ
Валюту з картки видають, але з комісією.


А як зараз з її отриманням?
Можна десь замовити? Чи ходити шукати по відділенням?

Не замовляють. Треба шукати.
Monk23
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Повідомлень: 217
З нами з: 11.07.19
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Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 10:33

До выходных 3 дня не мог отправить гривну на карту иностранного банка ( тех поддержка утверждала что можно отправить только в валюте без указания каких либо запретов от нбу) теперь все заработало с изменёнными и очень гуманными тарифами в это время. Вместо 1% комиссия стала 3,5% прийдется опять остатки в приват переводить
Vadim1212
 
Повідомлень: 13
З нами з: 22.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 11:04

Re: monobank

  Vadim1212 написав:прийдется опять остатки в приват переводить

:)) Оттуда сейчас вообще ничего не отправите..
igor717
 
Повідомлень: 40
З нами з: 14.11.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 12:02

Скажите, а сэпы нормально ходят, есть лимиты?
la9
 
Повідомлень: 2212
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Подякував: 420 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 14:35

А вот и месть Гороховского:

ОГо!, [18.04.2022 15:30]
С сегодняшнего дня мы прекращаем обслуживание клиентов, которые находились до войны и до сих пор не покинули следующие территории:
россия
беларусь
Крым
ЛДНР
Северная Корея
Сирия
Эритрея

В общей сложности 11 251 человек.
Счета этих людей будут закрыты.

Им рекомендованы карты платежной системы «мыр».

Призываю другие украинские банки последовать нашему примеру.


Надо понимать - следующие на очереди клиенты Херсонской и Запорожской областей? :twisted:

Чувствуется примат образца 2014 года в ситуации с Крымом :evil:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 15:04

  igor717 написав:
  Vadim1212 написав:прийдется опять остатки в приват переводить

:)) Оттуда сейчас вообще ничего не отправите..

Отправил.с привита Комиссия как и была 1%
Vadim1212
 
Повідомлень: 13
З нами з: 22.04.19
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  #<1 ... 49505152
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