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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 кві, 2022 09:20
Додано: Суб 16 кві, 2022 13:27
валюта
Додано: Суб 16 кві, 2022 18:33
Додано: Пон 18 кві, 2022 10:33
До выходных 3 дня не мог отправить гривну на карту иностранного банка ( тех поддержка утверждала что можно отправить только в валюте без указания каких либо запретов от нбу) теперь все заработало с изменёнными и очень гуманными тарифами в это время. Вместо 1% комиссия стала 3,5% прийдется опять остатки в приват переводить
Додано: Пон 18 кві, 2022 11:04
Re: monobank
Додано: Пон 18 кві, 2022 14:35
А вот и месть Гороховского:
Надо понимать - следующие на очереди клиенты Херсонской и Запорожской областей?
Чувствуется примат образца 2014 года в ситуации с Крымом
Додано: Пон 18 кві, 2022 15:04
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