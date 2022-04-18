Додано: Пон 18 кві, 2022 16:53

Поделюсь сегодншним безуспешным опытом снятия валютного (долларового) депо именно в валюте: по факту в валюте в Киеве его снять нельзя. На выдачу валюты по предзаказу на сег день работает только два отделения во Львове и один в Днепре. В Киеве только в порядке живой очереди, что в Абанке что в Универсале. В поддержке соврали что зарезервировали для меня сумму, но пока я до доехал до Универсала эту сумму соответстенно забрали и сказали что никакого пред заказа валюты для клиентов монобанка сейчас нет. Свободных долларов естественно в этом отделении Универсала не было, как и не было в Абанке, куда я заехал следом. Т.е. либо продлевать депо, либо выводить на грн карту по 29.25, либо ждать когда в Киеве начнут выдавать по пред заказу.