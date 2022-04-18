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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 кві, 2022 01:06
Додаток не працює.
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042013
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Додано: Суб 16 кві, 2022 09:20
042013 написав:
Додаток не працює.
ночью он спал, наверное. Сейчас работает.
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ol_zy
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Додано: Суб 16 кві, 2022 13:27
h8_Sharhan написав:ВIВ
Валюту з картки видають, але з комісією.
А як зараз з її отриманням?
Можна десь замовити? Чи ходити шукати по відділенням?
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yozh1717
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Додано: Суб 16 кві, 2022 18:33
yozh1717 написав: h8_Sharhan написав:ВIВ
Валюту з картки видають, але з комісією.
А як зараз з її отриманням?
Можна десь замовити? Чи ходити шукати по відділенням?
Не замовляють. Треба шукати.
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Monk23
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Додано: Пон 18 кві, 2022 10:33
До выходных 3 дня не мог отправить гривну на карту иностранного банка ( тех поддержка утверждала что можно отправить только в валюте без указания каких либо запретов от нбу) теперь все заработало с изменёнными и очень гуманными тарифами в это время. Вместо 1% комиссия стала 3,5% прийдется опять остатки в приват переводить
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Vadim1212
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Додано: Пон 18 кві, 2022 11:04
Vadim1212 написав:
прийдется опять остатки в приват переводить
) Оттуда сейчас вообще ничего не отправите..
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igor717
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Додано: Пон 18 кві, 2022 12:02
Скажите, а сэпы нормально ходят, есть лимиты?
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la9
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Додано: Пон 18 кві, 2022 14:35
А вот и месть Гороховского:
ОГо!, [18.04.2022 15:30]
С сегодняшнего дня мы прекращаем обслуживание клиентов, которые находились до войны и до сих пор не покинули следующие территории:
россия
беларусь
Крым
ЛДНР
Северная Корея
Сирия
Эритрея
В общей сложности 11 251 человек.
Счета этих людей будут закрыты.
Им рекомендованы карты платежной системы «мыр».
Призываю другие украинские банки последовать нашему примеру.
Надо понимать - следующие на очереди клиенты Херсонской и Запорожской областей?
Чувствуется примат образца 2014 года в ситуации с Крымом
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Vorlon
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Додано: Пон 18 кві, 2022 15:04
igor717 написав: Vadim1212 написав:
прийдется опять остатки в приват переводить
) Оттуда сейчас вообще ничего не отправите..
Отправил.с привита Комиссия как и была 1%
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Vadim1212
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Додано: Пон 18 кві, 2022 16:53
Поделюсь сегодншним безуспешным опытом снятия валютного (долларового) депо именно в валюте: по факту в валюте в Киеве его снять нельзя. На выдачу валюты по предзаказу на сег день работает только два отделения во Львове и один в Днепре. В Киеве только в порядке живой очереди, что в Абанке что в Универсале. В поддержке соврали что зарезервировали для меня сумму, но пока я до доехал до Универсала эту сумму соответстенно забрали и сказали что никакого пред заказа валюты для клиентов монобанка сейчас нет. Свободных долларов естественно в этом отделении Универсала не было, как и не было в Абанке, куда я заехал следом. Т.е. либо продлевать депо, либо выводить на грн карту по 29.25, либо ждать когда в Киеве начнут выдавать по пред заказу.
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oleks1y
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