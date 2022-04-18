Ну ваащето вы скорее всего клиент именно Универа, а не банка без отделений типа Моня. Предагаю вставить им пистона -- жалоба в НБУ.
Но сначала настучать в чат Моне.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 кві, 2022 16:56
Re: monobank
Додано: Пон 18 кві, 2022 17:27
Ответ саппорта мони
Ответ саппорта мони был однозначен: Вибачте будь ласка,наразі замовлення робоимо тільки у Львові та Дніпрі. У Києві відділення працюють із обороту (що клієнти принесли, те й можуть видати іншим), замовлення на ці відділення робити не можна.
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