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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 50515253

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.3 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 16:56

Re: monobank

  oleks1y написав:...и сказали что никакого пред заказа валюты для клиентов монобанка сейчас нет
Ну ваащето вы скорее всего клиент именно Универа, а не банка без отделений типа Моня. Предагаю вставить им пистона -- жалоба в НБУ.
Но сначала настучать в чат Моне.
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 17:27

Ответ саппорта мони

Ответ саппорта мони был однозначен: Вибачте будь ласка,наразі замовлення робоимо тільки у Львові та Дніпрі. У Києві відділення працюють із обороту (що клієнти принесли, те й можуть видати іншим), замовлення на ці відділення робити не можна.
oleks1y
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monobank (522)
18.04.2022 18:27
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