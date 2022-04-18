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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 кві, 2022 16:56
oleks1y написав:
...и сказали что никакого пред заказа валюты для клиентов монобанка сейчас нет
Ну ваащето вы скорее всего клиент именно Универа, а не банка без отделений типа Моня. Предагаю вставить им пистона -- жалоба в НБУ.
Но сначала настучать в чат Моне.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 17:27
Ответ саппорта мони был однозначен: Вибачте будь ласка,наразі замовлення робоимо тільки у Львові та Дніпрі. У Києві відділення працюють із обороту (що клієнти принесли, те й можуть видати іншим), замовлення на ці відділення робити не можна.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 18:41
nickvp написав: PUnder написав: nnallex написав:igor717
не дает никакие переводы с моно, уже разные карты попробовал
Может лимит уже исчерпали? И на прошлой неделе нормально работало, но не больше 900евро в день
А причому тут "минулого тижня", коли мова йде про зараз? Я підтверджую, що минулого тижня я також відправляв і все було ок, а зараз "Цей вид операцій з гривневих карток тимчасово обмежено". Крім того в "Діючих обмеженнях на цей момент" у самому додатку написано "Використання власних коштів у гривні... - Перекази з картки mono на карти (P2p) іноземних банків, в тому числі за допомогою сторонніх сервісів не передбачено". Пофіксили і прикрили.... Було зручно
Управилися. Повернули відправку і навіть в діючих обмеженнях про це написали. Тільки як зазначалося вище з комісією 3,5%
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