Додано: Пон 18 кві, 2022 22:56

oleks1y написав: Поделюсь сегодншним безуспешным опытом снятия валютного (долларового) депо именно в валюте: по факту в валюте в Киеве его снять нельзя. На выдачу валюты по предзаказу на сег день работает только два отделения во Львове и один в Днепре. В Киеве только в порядке живой очереди, что в Абанке что в Универсале. В поддержке соврали что зарезервировали для меня сумму, но пока я до доехал до Универсала эту сумму соответстенно забрали и сказали что никакого пред заказа валюты для клиентов монобанка сейчас нет. Свободных долларов естественно в этом отделении Универсала не было, как и не было в Абанке, куда я заехал следом. Т.е. либо продлевать депо, либо выводить на грн карту по 29.25, либо ждать когда в Киеве начнут выдавать по пред заказу. Поделюсь сегодншним безуспешным опытом снятия валютного (долларового) депо именно в валюте: по факту в валюте в Киеве его снять нельзя. На выдачу валюты по предзаказу на сег день работает только два отделения во Львове и один в Днепре. В Киеве только в порядке живой очереди, что в Абанке что в Универсале. В поддержке соврали что зарезервировали для меня сумму, но пока я до доехал до Универсала эту сумму соответстенно забрали и сказали что никакого пред заказа валюты для клиентов монобанка сейчас нет. Свободных долларов естественно в этом отделении Универсала не было, как и не было в Абанке, куда я заехал следом. Т.е. либо продлевать депо, либо выводить на грн карту по 29.25, либо ждать когда в Киеве начнут выдавать по пред заказу.

Если банк вообще не возвращает валютный депозит даже в ограниченном размере, установленном постановлением правления НБУ от 21 марта 2022 года за № 58, то предъявляйте к нему требование по процедуре, установленной в пункте 3.10 Положения, утвержденного постановлением правления НБУ от 03 декабря 2003 года за № 516, то есть с внесением Вашего требования на позабалансовый счет:Требование нужно предъявлять именно через банк "Универсал", поскольку Монобанк - это всего лишь их проект.Место исполнения обязательства устанавливается в договоре, а если в договоре оно не установлено, то по денежному обязательству местом его исполнения является место проживания кредитора, то есть вкладчика (статья 532 Гражданского кодекса Украины).Если Вы пытались получить вклад в Киеве, то, скорее всего, Вы в нем проживаете, а в договорах Монобанка, который не имеет отделений, указывается тоже Киев. То есть местом исполнения денежного обязательства является Киев, а ссылки банка на Львов, Днепр или иной город не имеют правового значения.Мной лично проверено, что валюта в банках Киева есть, но только нужно настойчиво и юридически правильно поднажать. Исходя из моего опыта, сопротивление банков по возврату депозитов длилось от 3 часов до двух суток, а в одном банке даже без сопротивления отдали.Наконец, в отдельных банках пытались отказать даже в выдаче процентов в валюте, но после обоснованных разъяснений с моей стороны для принятия положительных решений банками было достаточно 5-10 минут.