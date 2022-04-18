Ну ваащето вы скорее всего клиент именно Универа, а не банка без отделений типа Моня. Предагаю вставить им пистона -- жалоба в НБУ.
Но сначала настучать в чат Моне.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 кві, 2022 16:56
Re: monobank
Додано: Пон 18 кві, 2022 17:27
Ответ саппорта мони
Ответ саппорта мони был однозначен: Вибачте будь ласка,наразі замовлення робоимо тільки у Львові та Дніпрі. У Києві відділення працюють із обороту (що клієнти принесли, те й можуть видати іншим), замовлення на ці відділення робити не можна.
Додано: Пон 18 кві, 2022 18:41
Управилися. Повернули відправку і навіть в діючих обмеженнях про це написали. Тільки як зазначалося вище з комісією 3,5%
Додано: Пон 18 кві, 2022 20:41
Они и кредитки так закроют с фиксацией убытков?
Додано: Пон 18 кві, 2022 21:10
Додано: Пон 18 кві, 2022 22:56
Если банк вообще не возвращает валютный депозит даже в ограниченном размере, установленном постановлением правления НБУ от 21 марта 2022 года за № 58, то предъявляйте к нему требование по процедуре, установленной в пункте 3.10 Положения, утвержденного постановлением правления НБУ от 03 декабря 2003 года за № 516, то есть с внесением Вашего требования на позабалансовый счет:
Требование нужно предъявлять именно через банк "Универсал", поскольку Монобанк - это всего лишь их проект.
Место исполнения обязательства устанавливается в договоре, а если в договоре оно не установлено, то по денежному обязательству местом его исполнения является место проживания кредитора, то есть вкладчика (статья 532 Гражданского кодекса Украины).
Если Вы пытались получить вклад в Киеве, то, скорее всего, Вы в нем проживаете, а в договорах Монобанка, который не имеет отделений, указывается тоже Киев. То есть местом исполнения денежного обязательства является Киев, а ссылки банка на Львов, Днепр или иной город не имеют правового значения.
Мной лично проверено, что валюта в банках Киева есть, но только нужно настойчиво и юридически правильно поднажать. Исходя из моего опыта, сопротивление банков по возврату депозитов длилось от 3 часов до двух суток, а в одном банке даже без сопротивления отдали.
Наконец, в отдельных банках пытались отказать даже в выдаче процентов в валюте, но после обоснованных разъяснений с моей стороны для принятия положительных решений банками было достаточно 5-10 минут.
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