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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 50515253

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monobank 4.3 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 16:56

Re: monobank

  oleks1y написав:...и сказали что никакого пред заказа валюты для клиентов монобанка сейчас нет
Ну ваащето вы скорее всего клиент именно Универа, а не банка без отделений типа Моня. Предагаю вставить им пистона -- жалоба в НБУ.
Но сначала настучать в чат Моне.
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 17:27

Ответ саппорта мони

Ответ саппорта мони был однозначен: Вибачте будь ласка,наразі замовлення робоимо тільки у Львові та Дніпрі. У Києві відділення працюють із обороту (що клієнти принесли, те й можуть видати іншим), замовлення на ці відділення робити не можна.
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 18:41

  nickvp написав:
  PUnder написав:
  nnallex написав:igor717
не дает никакие переводы с моно, уже разные карты попробовал


Может лимит уже исчерпали? И на прошлой неделе нормально работало, но не больше 900евро в день


А причому тут "минулого тижня", коли мова йде про зараз? Я підтверджую, що минулого тижня я також відправляв і все було ок, а зараз "Цей вид операцій з гривневих карток тимчасово обмежено". Крім того в "Діючих обмеженнях на цей момент" у самому додатку написано "Використання власних коштів у гривні... - Перекази з картки mono на карти (P2p) іноземних банків, в тому числі за допомогою сторонніх сервісів не передбачено". Пофіксили і прикрили.... Було зручно


Управилися. Повернули відправку і навіть в діючих обмеженнях про це написали. Тільки як зазначалося вище з комісією 3,5% :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 20:41

  Vorlon написав:А вот и месть Гороховского:

ОГо!, [18.04.2022 15:30]
С сегодняшнего дня мы прекращаем обслуживание клиентов, которые находились до войны и до сих пор не покинули следующие территории:
россия
беларусь
Крым
ЛДНР
Северная Корея
Сирия
Эритрея

В общей сложности 11 251 человек.
Счета этих людей будут закрыты.

Им рекомендованы карты платежной системы «мыр».

Призываю другие украинские банки последовать нашему примеру.


Надо понимать - следующие на очереди клиенты Херсонской и Запорожской областей? :twisted:

Чувствуется примат образца 2014 года в ситуации с Крымом :evil:

Они и кредитки так закроют с фиксацией убытков?
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 21:10

  Vorlon написав:Чувствуется примат образца 2014 года в ситуации с Крымом :evil:


Просто цікаво. А много крымчан вернуло привату кредиту после 2014 года?
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 22:56

  oleks1y написав:Поделюсь сегодншним безуспешным опытом снятия валютного (долларового) депо именно в валюте: по факту в валюте в Киеве его снять нельзя. На выдачу валюты по предзаказу на сег день работает только два отделения во Львове и один в Днепре. В Киеве только в порядке живой очереди, что в Абанке что в Универсале. В поддержке соврали что зарезервировали для меня сумму, но пока я до доехал до Универсала эту сумму соответстенно забрали и сказали что никакого пред заказа валюты для клиентов монобанка сейчас нет. Свободных долларов естественно в этом отделении Универсала не было, как и не было в Абанке, куда я заехал следом. Т.е. либо продлевать депо, либо выводить на грн карту по 29.25, либо ждать когда в Киеве начнут выдавать по пред заказу.

Если банк вообще не возвращает валютный депозит даже в ограниченном размере, установленном постановлением правления НБУ от 21 марта 2022 года за № 58, то предъявляйте к нему требование по процедуре, установленной в пункте 3.10 Положения, утвержденного постановлением правления НБУ от 03 декабря 2003 года за № 516, то есть с внесением Вашего требования на позабалансовый счет: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z12 ... 10701#Text

Требование нужно предъявлять именно через банк "Универсал", поскольку Монобанк - это всего лишь их проект.
Место исполнения обязательства устанавливается в договоре, а если в договоре оно не установлено, то по денежному обязательству местом его исполнения является место проживания кредитора, то есть вкладчика (статья 532 Гражданского кодекса Украины).
Если Вы пытались получить вклад в Киеве, то, скорее всего, Вы в нем проживаете, а в договорах Монобанка, который не имеет отделений, указывается тоже Киев. То есть местом исполнения денежного обязательства является Киев, а ссылки банка на Львов, Днепр или иной город не имеют правового значения.
Мной лично проверено, что валюта в банках Киева есть, но только нужно настойчиво и юридически правильно поднажать. Исходя из моего опыта, сопротивление банков по возврату депозитов длилось от 3 часов до двух суток, а в одном банке даже без сопротивления отдали.
Наконец, в отдельных банках пытались отказать даже в выдаче процентов в валюте, но после обоснованных разъяснений с моей стороны для принятия положительных решений банками было достаточно 5-10 минут.
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