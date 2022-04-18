Ответ саппорта мони был однозначен: Вибачте будь ласка,наразі замовлення робоимо тільки у Львові та Дніпрі. У Києві відділення працюють із обороту (що клієнти принесли, те й можуть видати іншим), замовлення на ці відділення робити не можна.
nnallex написав:igor717 не дает никакие переводы с моно, уже разные карты попробовал
Может лимит уже исчерпали? И на прошлой неделе нормально работало, но не больше 900евро в день
А причому тут "минулого тижня", коли мова йде про зараз? Я підтверджую, що минулого тижня я також відправляв і все було ок, а зараз "Цей вид операцій з гривневих карток тимчасово обмежено". Крім того в "Діючих обмеженнях на цей момент" у самому додатку написано "Використання власних коштів у гривні... - Перекази з картки mono на карти (P2p) іноземних банків, в тому числі за допомогою сторонніх сервісів не передбачено". Пофіксили і прикрили.... Було зручно
Управилися. Повернули відправку і навіть в діючих обмеженнях про це написали. Тільки як зазначалося вище з комісією 3,5%
ОГо!, [18.04.2022 15:30] С сегодняшнего дня мы прекращаем обслуживание клиентов, которые находились до войны и до сих пор не покинули следующие территории: россия беларусь Крым ЛДНР Северная Корея Сирия Эритрея
В общей сложности 11 251 человек. Счета этих людей будут закрыты.
Им рекомендованы карты платежной системы «мыр».
Призываю другие украинские банки последовать нашему примеру.
Надо понимать - следующие на очереди клиенты Херсонской и Запорожской областей?
Чувствуется примат образца 2014 года в ситуации с Крымом
oleks1y написав:Поделюсь сегодншним безуспешным опытом снятия валютного (долларового) депо именно в валюте: по факту в валюте в Киеве его снять нельзя. На выдачу валюты по предзаказу на сег день работает только два отделения во Львове и один в Днепре. В Киеве только в порядке живой очереди, что в Абанке что в Универсале. В поддержке соврали что зарезервировали для меня сумму, но пока я до доехал до Универсала эту сумму соответстенно забрали и сказали что никакого пред заказа валюты для клиентов монобанка сейчас нет. Свободных долларов естественно в этом отделении Универсала не было, как и не было в Абанке, куда я заехал следом. Т.е. либо продлевать депо, либо выводить на грн карту по 29.25, либо ждать когда в Киеве начнут выдавать по пред заказу.
Если банк вообще не возвращает валютный депозит даже в ограниченном размере, установленном постановлением правления НБУ от 21 марта 2022 года за № 58, то предъявляйте к нему требование по процедуре, установленной в пункте 3.10 Положения, утвержденного постановлением правления НБУ от 03 декабря 2003 года за № 516, то есть с внесением Вашего требования на позабалансовый счет: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z12 ... 10701#Text
Требование нужно предъявлять именно через банк "Универсал", поскольку Монобанк - это всего лишь их проект. Место исполнения обязательства устанавливается в договоре, а если в договоре оно не установлено, то по денежному обязательству местом его исполнения является место проживания кредитора, то есть вкладчика (статья 532 Гражданского кодекса Украины). Если Вы пытались получить вклад в Киеве, то, скорее всего, Вы в нем проживаете, а в договорах Монобанка, который не имеет отделений, указывается тоже Киев. То есть местом исполнения денежного обязательства является Киев, а ссылки банка на Львов, Днепр или иной город не имеют правового значения. Мной лично проверено, что валюта в банках Киева есть, но только нужно настойчиво и юридически правильно поднажать. Исходя из моего опыта, сопротивление банков по возврату депозитов длилось от 3 часов до двух суток, а в одном банке даже без сопротивления отдали. Наконец, в отдельных банках пытались отказать даже в выдаче процентов в валюте, но после обоснованных разъяснений с моей стороны для принятия положительных решений банками было достаточно 5-10 минут.