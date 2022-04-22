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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 кві, 2022 16:07
ГеннадийUA написав: mann написав:
Навіщо потрібна віртуальна банківська карта?
1. Для інтернет платежів - інтернет магазини, ком.послуги...
2. Прив'язати до смартфону з NFC, й розраховуватися в 99% фізичних терміналах. Деякі банкомати дозволяють знімати нал також зі смартфоном.
Теж саме можна робити і звичайною карткою.
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 16:30
mann написав: ГеннадийUA написав: mann написав:
Навіщо потрібна віртуальна банківська карта?
1. Для інтернет платежів - інтернет магазини, ком.послуги...
2. Прив'язати до смартфону з NFC, й розраховуватися в 99% фізичних терміналах. Деякі банкомати дозволяють знімати нал також зі смартфоном.
Теж саме можна робити і звичайною карткою.
за обыкновенной надо для начала сходить...
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 16:33
mann написав: ГеннадийUA написав: mann написав:
Навіщо потрібна віртуальна банківська карта?
1. Для інтернет платежів - інтернет магазини, ком.послуги...
2. Прив'язати до смартфону з NFC, й розраховуватися в 99% фізичних терміналах. Деякі банкомати дозволяють знімати нал також зі смартфоном.
Теж саме можна робити і звичайною карткою.
еще p2p.
виртуальная карта не дает никаких доп преимуществ, кроме того, что для ее открытия нужно только приложение и 5 мин. когда возникла необходимость открыл и ПУМБ, и Моно
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