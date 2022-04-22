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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 51525354

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.3 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 16:07

  ГеннадийUA написав:
  mann написав:Навіщо потрібна віртуальна банківська карта?

1. Для інтернет платежів - інтернет магазини, ком.послуги...
2. Прив'язати до смартфону з NFC, й розраховуватися в 99% фізичних терміналах. Деякі банкомати дозволяють знімати нал також зі смартфоном.

Теж саме можна робити і звичайною карткою.
mann
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 16:30

  mann написав:
  ГеннадийUA написав:
  mann написав:Навіщо потрібна віртуальна банківська карта?

1. Для інтернет платежів - інтернет магазини, ком.послуги...
2. Прив'язати до смартфону з NFC, й розраховуватися в 99% фізичних терміналах. Деякі банкомати дозволяють знімати нал також зі смартфоном.

Теж саме можна робити і звичайною карткою.


за обыкновенной надо для начала сходить...
S i m
 
Повідомлень: 91
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 16:33

  mann написав:
  ГеннадийUA написав:
  mann написав:Навіщо потрібна віртуальна банківська карта?

1. Для інтернет платежів - інтернет магазини, ком.послуги...
2. Прив'язати до смартфону з NFC, й розраховуватися в 99% фізичних терміналах. Деякі банкомати дозволяють знімати нал також зі смартфоном.

Теж саме можна робити і звичайною карткою.

еще p2p.

виртуальная карта не дает никаких доп преимуществ, кроме того, что для ее открытия нужно только приложение и 5 мин. когда возникла необходимость открыл и ПУМБ, и Моно
Shaman
 
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  #<1 ... 51525354
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