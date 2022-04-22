Теж саме можна робити і звичайною карткою.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 кві, 2022 16:07
Теж саме можна робити і звичайною карткою.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 16:30
за обыкновенной надо для начала сходить...
Додано: П'ят 22 кві, 2022 16:33
еще p2p.
виртуальная карта не дает никаких доп преимуществ, кроме того, что для ее открытия нужно только приложение и 5 мин. когда возникла необходимость открыл и ПУМБ, и Моно
Додано: П'ят 22 кві, 2022 16:39
Колись вона була потрібна для юзерів із шапочкую із фольги для разової оплати і інеті.
Ото заплатив і аналював картку. І ніхно її не вкраде. Ха три рази.
Потім її стали використовувати як звичайну, тому що її можна було випустити швидко, много, безкоштовно і без відвідування відділення.
Зараз таку картку часто називають жіжітал, можуть випустити першою карткою клієнта через Дію... і її мона запихнути в ГПей.
Але часто у такої картки порізан функціонал: ліміти зполовинені, не всі фічі працюють (аренда авто).
Додано: П'ят 22 кві, 2022 16:57
Шановні форумчани та представники банку!
Від імені редакції FINANCE.UA звертаюся з проханням про допомогу в пошуку інформації.
Редакція готує серію публікацій (про теми зараз викласти не можу), для створення яких потрібно отримати відповіді на запитання.
1. Які встановлені обмеження на перекази на картки інших банків (мається на увазі P2P-перекази) в розрізі:
- максимальної суми одного переказу;
- кількості переказів на добу/місяць, що здійснюються без комісії
- інші обмеження, що є у банку щодо P2P-переказів
2. Які встановлені обмеження на зняття готівки з карток банку у банкоматах інших банків та з карток інших банків у банкоматах цього банку, можливо, у розрізі МПС VISA та MasterCard.
3. При якій кількості отриманих переказів з карток інших банків на картку даного банку чи при якій сумі може "збудитися" фінансовий моніторинг? Тут трохи відкрию секрет: готується матеріал про роботу волонтерів. Як ви всі розумієте, дуже важливе питання на даний момент.
Можливо, ще щось згадаю
Одразу хочу подякувати за змістовні відповіді. Можна російською, головне, по суті питання.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 17:53
Дякую,зрозуміло за віртуальну . Ще питання- маю звичайну чорну картку моно . Потрібно підвищувати її статус ? Які переваги я отримаю ?
Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:06
Если точнее, то ограничения по карте устанавливаются не потому, что она виртуальная, а потому, что счет к карте может быть открыт по упрощенной процедуре.
Ведь на физической карте, купленной в магазине, тоже могут быть ограничения.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:10
Якщо ви зараз в Україні, то зможете гордитися тим, що годуєте та поїте Гороховського у ці важкі часи. Якщо ви закордоном, то самі зможете поїсти і випити перед перельотом. Економічно доцільно, лише якщо ви багато літаєте та не дуже багато їсте.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:12
Под повышением статуса предлагается 3 варианта: именной пластик (в связи с логистическими сложностями пока без фото), платный платиновый или железный пакет с 2 картами к одному счету.
|