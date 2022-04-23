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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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monobank 4.3 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 08:50

Зарплата и переводы со счета ФОПа- прочитал у Белой карты. Со счета ФОП понятно. А Зарплата это как? Как поймет банк,что это зарплата?
mann
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 09:55

Re: monobank

  mann написав:Зарплата и переводы со счета ФОПа- прочитал у Белой карты. Со счета ФОП понятно. А Зарплата это как? Как поймет банк,что это зарплата?

Поймет если будет зачисление по определенным реквизитам! В заявлении для бухгалтера есть нужные реквизиты.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 10:01

  vpchelko написав:
  mann написав:Зарплата и переводы со счета ФОПа- прочитал у Белой карты. Со счета ФОП понятно. А Зарплата это как? Как поймет банк,что это зарплата?

Поймет если будет зачисление по определенным реквизитам!

а можно поподробней, по каким реквизитам?

недавно платили зп на карту - в лобовую по реквизитам карты.
тогда кстати, и возник вопрос, как Моно опознает, что это зп?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 10:09

Re: monobank

  Shaman написав:а можно поподробней, по каким реквизитам?

пополнить карту - Зарплата и выплаты ФОП - смотри Бумажное заявление (Заявления для бухгалтера на перевод зарплаты) - там есть правильные реквизиты (полагаю ключевым моментом является назначение платежа)
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 10:57

  Shaman написав:а можно поподробней, по каким реквизитам?

недавно платили зп на карту - в лобовую по реквизитам карты.
тогда кстати, и возник вопрос, как Моно опознает, что это зп?

По номеру счета отправителя, получателя и назначению. При переводе на карту никак не узнает. Обычное пополнение карты не считается целевой выплатой.
Но если вашему работодателю удобно платить зп на карту, подскажите ему, что есть возможность выплаты зарплаты на карты монобанка по реестру. Реестровые выплаты считаются целевыми.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 11:20

  Shaman написав:
  vpchelko написав:
  mann написав:Зарплата и переводы со счета ФОПа- прочитал у Белой карты. Со счета ФОП понятно. А Зарплата это как? Как поймет банк,что это зарплата?

Поймет если будет зачисление по определенным реквизитам!

а можно поподробней, по каким реквизитам?

недавно платили зп на карту - в лобовую по реквизитам карты.
тогда кстати, и возник вопрос, как Моно опознает, что это зп?


Если зп то приходит со счета 2600, типа юр или ФОП. Если вам кидают пополнением (не официальная) то никак
PUnder
 
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