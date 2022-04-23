Shaman написав:а можно поподробней, по каким реквизитам?
пополнить карту - Зарплата и выплаты ФОП - смотри Бумажное заявление (Заявления для бухгалтера на перевод зарплаты) - там есть правильные реквизиты (полагаю ключевым моментом является назначение платежа)
Shaman написав:а можно поподробней, по каким реквизитам?
недавно платили зп на карту - в лобовую по реквизитам карты. тогда кстати, и возник вопрос, как Моно опознает, что это зп?
По номеру счета отправителя, получателя и назначению. При переводе на карту никак не узнает. Обычное пополнение карты не считается целевой выплатой. Но если вашему работодателю удобно платить зп на карту, подскажите ему, что есть возможность выплаты зарплаты на карты монобанка по реестру. Реестровые выплаты считаются целевыми.