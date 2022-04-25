monobank
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Додано: Суб 23 кві, 2022 08:50
Зарплата и переводы со счета ФОПа- прочитал у Белой карты. Со счета ФОП понятно. А Зарплата это как? Как поймет банк,что это зарплата?
mann
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Додано: Суб 23 кві, 2022 09:55
mann написав:
Зарплата и переводы со счета ФОПа- прочитал у Белой карты. Со счета ФОП понятно. А Зарплата это как? Как поймет банк,что это зарплата?
Поймет если будет зачисление по определенным реквизитам! В заявлении для бухгалтера есть нужные реквизиты.
vpchelko
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Додано: Суб 23 кві, 2022 10:01
vpchelko написав: mann написав:
Зарплата и переводы со счета ФОПа- прочитал у Белой карты. Со счета ФОП понятно. А Зарплата это как? Как поймет банк,что это зарплата?
Поймет если будет зачисление по определенным реквизитам!
а можно поподробней, по каким реквизитам?
недавно платили зп на карту - в лобовую по реквизитам карты.
тогда кстати, и возник вопрос, как Моно опознает, что это зп?
Shaman
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Додано: Суб 23 кві, 2022 10:09
Shaman написав:
а можно поподробней, по каким реквизитам?
пополнить карту - Зарплата и выплаты ФОП - смотри Бумажное заявление (Заявления для бухгалтера на перевод зарплаты) - там есть правильные реквизиты (полагаю ключевым моментом является назначение платежа)
vpchelko
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Додано: Суб 23 кві, 2022 10:57
Shaman написав:
а можно поподробней, по каким реквизитам?
недавно платили зп на карту - в лобовую по реквизитам карты.
тогда кстати, и возник вопрос, как Моно опознает, что это зп?
По номеру счета отправителя, получателя и назначению. При переводе на карту никак не узнает. Обычное пополнение карты не считается целевой выплатой.
Но если вашему работодателю удобно платить зп на карту, подскажите ему, что есть возможность
выплаты зарплаты на карты монобанка по реестру
. Реестровые выплаты считаются целевыми.
Bosstone
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Додано: Суб 23 кві, 2022 11:20
Shaman написав: vpchelko написав: mann написав:
Зарплата и переводы со счета ФОПа- прочитал у Белой карты. Со счета ФОП понятно. А Зарплата это как? Как поймет банк,что это зарплата?
Поймет если будет зачисление по определенным реквизитам!
а можно поподробней, по каким реквизитам?
недавно платили зп на карту - в лобовую по реквизитам карты.
тогда кстати, и возник вопрос, как Моно опознает, что это зп?
Если зп то приходит со счета 2600, типа юр или ФОП. Если вам кидают пополнением (не официальная) то никак
PUnder
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Додано: Суб 23 кві, 2022 19:42
маю чорні картки в гривні і евро. Зараз я можу с грн.картки первести гроши на евро картку?
mann
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Додано: Суб 23 кві, 2022 19:44
mann нет
WallNutPen
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Додано: Суб 23 кві, 2022 21:13
mann написав:
маю чорні картки в гривні і евро. Зараз я можу с грн.картки первести гроши на евро картку?
колись можна було, купуючи валюту онлайн, під час воєнного стану діє заборона НБУ.
melkh
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Додано: Пон 25 кві, 2022 08:59
завезли "пакращення" по DCC - більше не компенсують як раніше
greenozon
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